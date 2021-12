Autobusy na Teplicku dál nejezdí, lidé v petici žádají konec dopravce

„Kraj s dopravcem opakovaně jednal a vyžaduje řešení. Bohužel, i když bylo od pondělí přislíbeno personální posílení, dopravci údajně onemocněli další řidiči. V současné době je snahou kraje, aby dopravce plnil smlouvu, avšak v případě, že se situace v dohledné době nestabilizuje, je jedna z možností i vypovězení smlouvy,“ sdělila Magdalena Fraňková, mluvčí kraje, který dopravu na meziměstských spojích objednává.

Zástupci měst a obcí už jsou ze situace zoufalí. Například v Modlanech mají největší problémy s ranními školními spoji.

„Naše děti dojíždějí do škol v Teplicích a nemají se tam jak dostat. Nejhorší je, že s námi kraj nijak nekomunikoval. Kdybychom měli informace včas, mohli jsme rodiče skrze naše kanály informovat,“ zlobí se starosta Modlan Lukáš Bartoň.

Kvůli nečinnosti kraje podle něj nastávaly situace, kdy děti čekaly na zastávce na autobus, který vůbec nepřijel. „Pak obvolávají své rodiče a shání odvoz na poslední chvíli. Přitom kdyby se nás na kraji zeptali, mohli jsme situaci vyřešit třeba tak, že bychom si objednali vlastní autobus a zaplatili ho,“ podotkl Bartoň s tím, že následně by kraj obci mohl poskytnout například finanční kompenzaci.

Petici, která kvůli dopravní situace vznikla, zatím podepsalo na 160 lidí.

Jak dlouho bude autobusová krize na Teplicku trvat, je nejasné. I sám dopravce přiznává, že situaci v tuto chvíli nemá pod kontrolou a nedokáže ji řešit. Společnosti ICOM Transport, pod kterou ČSAD Slaný patří, totiž momentálně chybí až 150 řidičů, kteří jsou buď v pracovní neschopnosti, nebo v karanténě.

„Běžně to řešíme tak, že poskytujeme řidiče z koncernu, ale bohužel jsme na tom teď špatně v celé republice. Už jsme kvůli tomu dokonce zrušili všechny komerční spoje,“ řekla Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva firmy.

Na trhu práce podle ní aktuálně chybí až 20 tisíc řidičů. „Když do toho přijde pandemie, tak si s tím neumíme úplně poradit. Je potřeba si uvědomit, že řidiči jsou celý den v přímém kontaktu s cestujícími, vybírají od nich peníze, a tak se mohou snadno nakazit,“ podotkla.

Dopravce: Pokuty řidiče neuzdraví

Firma podle ní nedávno udělala masivní náborovou kampaň a v průběhu ledna a února by mělo na Teplicku nastoupit až 20 nových, zkušených šoférů.

„Bohužel i když ty kroky děláme hned, jejich nástup nemůže proběhnout okamžitě, mají výpovědní lhůty a podobně,“ vysvětlila Kratochvílová. Na dotaz, co mají lidé v oblasti do té doby dělat, však řekla jen: „Na to bohužel nemám odpověď.“

Za nedodržení jízdního řádu nyní dopravci hrozí vysoké sankce. „Pokuty za neodjeté spoje jsou definovány smlouvou, ale nejprve se musí přesně spočítat, a především je musí projednat rada kraje,“ sdělila Fraňková s tím, že kraj vyžaduje, aby se situace zlepšila okamžitě, protože povinností provozovatele je zajistit dopravu.

„Řešením, které po něm chceme, pokud ví, že není okamžitě schopen plnit smlouvu v plném rozsahu, je nasazení brigádníků nebo zajištění subdodávek, což je pro dopravce mnohem snazší než pro kraj,“ doplnila Fraňková.

Kratochvílová reagovala, že pokuty řidiče neuzdraví, pouze vytvářejí další stres. „Se sankcemi od Ústeckého kraje nicméně počítáme,“ poznamenala.