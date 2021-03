Rekonstrukce muzea v Krupce má po několika odkladech začít příští rok

Krupka je od roku 2019 součástí Hornické krajiny Krušnohoří/Erzgebirge zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO a zrenovované muzeum v samotném srdci městské památkové zóny mělo být jedním z hlavních lákadel pro turisty, kteří do Krušných hor přijedou.

„Rekonstrukci muzea oddálilo rozhodnutí o nepřiznání spolufinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v roce 2018,“ uvedl jednu z příčin Martin Volf, mluvčí krajského úřadu, jenž je zřizovatelem teplického, a tedy i krupského muzea.

Žádost o spolufinancování rekonstrukce objektu podal Ústecký kraj už v roce 2017. Kvůli převisu projektů, a tím pádem i nedostatku finančních prostředků v programu, mu ale dotace nebyla přiznána a oprava muzea byla zařazena mezi takzvané náhradní projekty. Následně se projekt z různých důvodů odsunul ještě několikrát.



Pomyslné ledy se pohnuly až v září loňského roku, kdy ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo další finanční prostředky v rámci stejné výzvy. A na základě toho bylo kraji nabídnuto spolufinancování projektu v plné výši podle podané žádosti.

„Poskytovateli dotace jsme předložili všechny relevantní dokumenty k rozhodnutí, zároveň byl aktualizován harmonogram projektu,“ sdělil Volf. Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání dotace a měla by být podle informací z úřadu schválena každým dnem.

K ukončení aktualizace projektové dokumentace podle Volfa dojde v září. „Stavební práce jsou pak plánovány na období od března 2022 do října 2023,“ doplnil mluvčí krajského úřadu.

Rekonstrukce za 70 milionů

Původně renesanční měšťanský dům v Husitské ulici projde kompletní renovací včetně vnitřního technického vybavení a nových expozic. Historická budova dostane novou sedlovou střechu i novou fasádu. Uvnitř má být bezbariérový výtah, recepce i zázemí pro služby města.



Úpravami projdou i vnitřní schodiště, sociální zařízení, stěny, stropy a podlahy jednotlivých místností. Vybudovány budou i nové rozvody elektroinstalace, podlahové topení a dojde i k výměně oken a vstupních dveří.

Celková částka za rekonstrukci muzea, které je jednou z poboček Regionálního muzea v Teplicích, má činit 70,2 milionu korun, přičemž téměř 62 milionů pokryje dotace. Spoluúčast kraje je 8,3 milionu.

„Pokud skutečně dojde k opravě muzea, tak to jedině vítáme. V Krupce se dlouhodobě snažíme o to, aby byla městem, kam budou turisté rádi jezdit. Navíc se jedná o objekt, který je v historickém srdci města, v památkové zóně. Celé to zapadá do naší koncepce rozvoje Hornické kulturní krajiny Krupka, která je od roku 2019 na seznamu UNESCO,“ připomněl místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka naše město).

„Pro Ústecký kraj byla tato investiční akce vždy jednou z priorit v oblasti kultury, zejména pak při finalizaci nominačního procesu Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge. Kraj rovněž vnímá, že se jedná o významnou aktivitu z hlediska cestovního ruchu a muzeum chce tematicky směřovat na hornickou problematiku. Proto plánuje i jeho přejmenování na Hornické muzeum Krupka,“ doplnil mluvčí Volf.