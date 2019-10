Klenbě hrozí pád, oprava muzea v severočeské Krupce se opět odkládá

Zástupci Ústeckého kraje, který je zřizovatelem muzea, totiž při nedávné prohlídce objektu zjistili, že je v havarijním stavu a hrozí částečné zborcení jedné z narušených kleneb budovy.

„Při prohlídce bylo zjištěno, že jsou vážně staticky narušeny některé klenby. Vzhledem k tomu, že v jednom případě reálně hrozí její částečné zborcení, byl na místě dohodnut další postup zabezpečení objektu,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

„Po provizorním zajištění bude zpracován statický posudek a teprve z něj vyplynou další potřebné stavební úpravy, které bude nutné zapracovat do projektové dokumentace,“ doplnila Dosedělová.

Na kdy se termín zahájení opravy muzea posune, tak není jasné. „Teprve po dopracování projektové dokumentace a případném odsouhlasení stavebním úřadem bude možné zahájit veřejnou zakázku na stavební práce,“ doplnila Dosedělová.

Opravené muzeum v Krupce přitom mělo být po nedávném zápisu Hornické krajiny Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO jedním z lákadel pro turisty. Ti si však na nové expozice budou muset počkat.

Není reálné, aby se oprava muzea stihla do roku 2020

„Asi není reálné, aby se to stihlo do roku 2020, jak bylo plánováno. Myslím, že se to spíše o rok posune,“ připustil i starosta Krupky Zdeněk Matouš (ČSSD).

„Samozřejmě nás to mrzí, protože ten dům je v městské památkové zóně dominantní a líbilo by se nám, kdyby už byl opravený,“ uvedl dále starosta.

„Na jednání s náměstkem hejtmana Martinem Klikou, který má na starosti odbor financí, jsme se ale dohodli, že tato akce bude jednou z priorit kraje právě vzhledem ke vstupu Hornické krajiny Krušnohoří do UNESCO,“ dodal Matouš.

Rekonstrukce muzea musela být odložena už podruhé. Poprvé ji odsunula neúspěšná žádost kraje o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Aby mohl kraj žádat o příspěvek znovu, musel přepracovat projekt.

Dokumentace už sice nyní byla hotová, vzhledem ke stavu objektu do ní ale budou muset být vloženy ještě úpravy stavební části.

Budova má dostat novou sedlovou střechu i novou fasádu

Nejistá je zatím i cena renovace historické budovy. Původně se mluvilo až o 67 milionech, později kraj oznámil, že by měla vyjít maximálně na 50 milionů.

„Předpokládané náklady na vnitřní expozice činí přibližně 20 milionů, náklady na stavební část budou známé až po zpracování statického posouzení a dopracování projektové dokumentace,“ řekla nyní na dotaz MF DNES Dosedělová.

Muzeum v Krupce je pobočkou Regionálního muzea v Teplicích a stojí v centru památkové zóny v Husitské ulici. Má projít kompletní renovací včetně vnitřního technického vybavení a vzniku nových expozic.

Budova má dostat novou sedlovou střechu i novou fasádu. Uvnitř by měl být bezbariérový výtah, recepce a zázemí pro služby města.

Stavebními úpravami projdou i vnitřní schodiště, sociální zařízení, stěny, stropy a podlahy místností, vybudovány budou i nové rozvody elektroinstalace, podlahové topení a dojde i k výměně oken a dveří.