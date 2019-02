Fanoušci Mostu! oblehli Severku. Tady uklízet nebudete, halekal „Laco“

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

K Severce přijíždíme v půl šesté odpoledne, tedy 30 minut před plánovaným zahájením autogramiády. Před hospodou postávají desítky lidí, další už jsou vevnitř a čekají na své oblíbence.

Jako první přijíždějí představitelé Franty a Laca, tedy Zdeněk Godla a Julius Oračko. Každý vlastním modrým autem. Fanoušci hned běží k vozům a vytahují mobily, aby si je vyfotili.

„Tady bude bordel, tady nebudete uklízet,“ vykřikne Laco, jakmile vystoupí. Právě tato hláška je jeho nejznámější. Následně oba herci pózují a poté odcházejí do Severky.

Po pár minutách přiváží dodávka ostatní představitele - Eriku Stárkovou alias Dášu, Cyrila Drozdu neboli faráře, Filipa Františka Červenku alias Tondu, Dominiku Býmovou, která hraje servírku Romanu, Vladimíra Škultétyho alias Čočkina a Michala Isteníka, kterému nikdo neřekne jinak než Edo.

Chybí představitelé Ilony, Julišových, Žanety, ale hlavně Luďana. Ten se už dopoledne na Facebooku omluvil, že až do půl jedenácté večer hraje v Praze.

„Mrzí mě to, ale jedou tam jiní kolegové, kteří se už teď připravujou, a vzhledem k tomu, že je kolem poledního, tak to asi bude docela pěkný,“ vzkázal fanouškům.

Dav nešlo ukočírovat

„Vítáme vás v Mostě v Severce,“ zahajuje moderátorka Pošty pro tebe Ester Janečková autogramiádu. Sekunduje jí Martin Kavan známý jako pošťák Ondra.

„Dycky Most!“ křičí a patřičně zvedá ruku. Tak jako to udělal Luďan v prvním díle Mostu!, kdy byl hostem právě Pošty pro tebe.

„Natáčení scén z Pošty pro tebe trvalo dohromady asi dvě hodinky. Probíhalo to moc příjemně, protože Honza Prušinovský nás necpal do žádných dopředu připravených replik. Vlastně chtěl, aby to bylo tak, jak to opravdu chodí v Poště pro tebe. Takže já zhruba věděla, o čem si mám povídat s Dášou, a pak ten rozhovor plynul,“ vzpomíná Ester Janečková.

Sama se dívá na Most! s celou rodinou. „Tedy kromě dcery Sáry, té je osm let, tak ta určitě ne. A je to první seriál, na který se díváme v čase, kdy ho reálně vysílají, protože se vždy nemůžeme dočkat dalšího dílu,“ dodává.

Přiznává ale, že start autogramiády vůbec nešel ukočírovat. „Začátek byl hodně mohutný. My jsme původně měli vést rozhovory s tvůrci, aby probíhala autogramiáda a zároveň bylo co poslouchat. Tak to je úplně mimo mísu, sem se nahrnula obrovská skupina lidí, která chtěla vidět své milované postavy z Mostu!,“ líčí.

Kavan sice čas od času navrhuje, aby lidé udělali uličku či krok zpět, ale zpočátku, kdy je hospoda narvaná k prasknutí, vyznívají jeho slova naprázdno.

Seriál náhled na Romy nezmění, míní lidé

„Jsem dost zklamanej, že Luďan nepřijel. Šel jsem sem hlavně kvůli němu,“ stěžuje si Jan, který patří k romské komunitě. Sice už autogramiáda probíhá hodinu, on je ale stále s rodinou venku. „Nemáme žádný podpis, protože jsme se tam ještě ani nedostali,“ říká.

Seriál ho sice baví, ale podle něj neodráží mosteckou realitu. „Ani si nemyslím, že by to pomohlo změnit vnímání Romů. To je celosvětový rasismus, a s tím nikdo nic neudělá, to je v lidech. To by muselo uběhnout století, než se tohle změní,“ myslí si Jan.

Karel, který dorazil na setkání s herci z 90 kilometrů vzdálené České Lípy, má podobný názor. „Osobně si nemyslím, že se problematika nějak změní, ale náhled těch lidí v seriálu je úplně skvělý a pokud si to romská menšina nezkazí, tak si myslím, že bude lepší,“ míní. On sám si každý díl pouští třikrát.

Severkou i prostranstvím před ní se ozývají dnes už legendární hlášky. Nejčastěji pochopitelně „dycky Most!“, což má řada lidí napsáno i na tričkách.

„Moje nejoblíbenější je Franto, drž úhel,“ svěřuje se Sarah, která přijela s tatínkem Markem z Prahy.

„Úplně nejlepší je ‚cukání v buřtíku‘,“ říká Jiří, který žije v Mostě od narození. „Jsem na Most pyšný, jsem patriot. Vyobrazení města v seriálu se mi líbí, je to reklama a myslím si, že je to takhle v pořádku. S Romy problém nemám, hlavně ale ať vidí Pražáci, jak se žije,“ říká.

Autogramiáda má sice končit v půl osmé, za dveřmi ale stále čekají desítky lidí. Nakonec se totiž podařilo udělat systém a do hospody pouští jen po skupinkách.

„Když projdete kolem nás a vezmete si od nás fotku, tak to mnohem urychlíte, než když každý budete chtít tu fotku nějak s věnováním. To věnování si tam můžete dopsat každý sám, třeba Frantíčkovi, Lucince... Děkujeme,“ ozývá se představitelka Dáši Erika Stárková.

Nakonec se herci podepisovali ještě po 20. hodině. Následovala beseda a od 21:45 veřejné promítání posledního dílu. Toho se ale mohli účastnit jen ti, kdo měli vstupenku.