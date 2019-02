Herec Godla ze seriálu Most! se omluvil za používání slova „cikán“

„Všem Romům, kterých jsem se dotkl, se upřímně omlouvám, že jsem při rozhovoru řekl, že je mi jedno, jestli jsem Rom nebo cikán. Že je mi milejší, když mi budou říkat cigán,“ uvedl Zdeněk Godla.

„Nevěděl jsem, že to není jedno. Nikdy jsem se nad tím nezamyslel a to byla chyba. Prosím, kdo můžete, tak mi odpusťte mou neznalost naší historie,“ dodal Godla.

Hvězda seriálu Most! v rozhovoru pro iDNES.cz použila několikrát slovo cikán a to se potom objevilo také v titulku článku - Cikánům musím vysvětlovat, že je to komedie, říká Franta ze seriálu Most!

Používání slova zaujalo i redaktorku a zeptala se, zdali ho toto oslovení neuráží. Godla zareagoval: „Ježišmarjá, ne. Já mám oslovení cikán rád. Jsem na něj zvyklý.“

Zdeněk Godla pro web Romea.cz uvedl, že použití slova nevadilo nikomu z okolí. „Jen mi to někdo napsal a dopodrobna vysvětlil,“ uvedl pro Romea.cz Godla.



Dnešní podoba slova cikán vznikla v 11. století záměnou Romů za sektu takzvaných Athinganů. Už od počátku ale toto označení mělo negativní konotace.

Romští vzdělanci začali proto propagovat označení, které odjakživa k pojmenování sebe sama ve vlastním jazyce používali - Rom, Romové. Slovo Rom je tedy starší označení než cikán.