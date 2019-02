POSLEDNÍ DOJMY: Tak jsme pochovali Most! Jak daleko má do Kameňákova?

22:32 , aktualizováno 22:32

Ne že by se to nečekalo. Závěrečná epizoda seriálu Most! se přesně držela dramatických zákonů, podle nichž se hrdinové už od dob milenců z Verony zastydí, usmíří a prohlédnou teprve nad nevinnou obětí. Přibyla jen též očekávaná formulka, že víc lidskosti kolem posledních věcí člověka projeví Romové než bílí.