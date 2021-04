Ústí nad Labem si půjčí sto milionů korun. Opozici vadí, že neví na co

Splácení by mělo podle představ radnice probíhat od roku 2025 po dobu pěti následujících let s rovnoměrnými měsíčními splátkami kolem 20 milionů ročně.

Část opozice tento záměr kritizuje. Poukazuje na to, že město je zadlužené a není jasné, na co peníze půjdou. Podle vedení radnice jde o zajištění peněz potřebných na rozběhnutí investic, přičemž podmínky úvěru jsou podle něj výhodné a nemusí být nutně vyčerpána celá částka.

„Součástí nákladů na úvěr budou jen úroky, přípustné nejsou žádné poplatky za vyřízení žádosti, vedení účtu či změny podmínek. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost, přičemž tu bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny,“ říká náměstkyně primátora Eva Nováková (ANO).



Jaké úvěry už město splácí odkup nemovitosti UJEP v ulici Hoření za 61 milionů v roce 2019 znamená pro město tři každoroční splátky, poslední ve výši 21 milionů má být uhrazena letos

v roce 2023 by měl být splacený úvěr za ubytovnu v Čelakovského ulici, kterou Ústí koupilo roku 2013 od CPI byty za 6 milionů se splátkami 600 tisíc ročně

v roce 2024 město zaplatí posledních 50 milionů splátky za opravu městského stadionu, na který si vzalo úvěr 168,27 milionu korun v roce 2013 od Komerční banky

částkou 53 milionů ročně krajské město splácí miliardový úvěr od Evropské investiční banky, který si radnice v čele s tehdejším primátorem Petrem Gandalovičem vzala v roce 2005, ale začala ho splácet až v roce 2015; v roce 2024 by město mělo dlužit z tohoto úvěru posledních 368 milionů korun.

Podmínkou úvěru je, aby měsíční splátky byly rovnoměrné po dobu pěti let, bude použita variabilní úroková sazba plus marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou sazbu. Vyzváno bude pět bank. Lhůtu pro podání svých nabídek mají do 27. května.

Na co si město chce úvěr vzít, není zatím jasné. „Uvažuje se ale o čerpání prostředků z evropských fondů a je třeba mít rezervu na projektovou dokumentaci. Očekáváme ideální stav, že se finanční prostředky vyčerpají, ale může se i stát, že nebudou konkrétní projekty a nemusí se vyčerpat celý úvěr. Je to připraveno takto právě proto, abychom nenavyšovali závazek vůči bankám a dluhovou službu, ale aby byly volné zdroje na splácení. A určitě se nepočítá s takovým úvěrovým zatížením, jaké město momentálně splácí,“ upozornila Nováková.

Zastupitelé úvěr schválili 1. března jako součást rozpočtu. I to opozice kritizuje.

„To byl manévr, který donutil zastupitele ke schválení úvěru, protože chtěli podpořit rozpočet. Nemyslím si, že je zadlužování města v této době úplně správná cesta. A pokud bych žádala o úvěr, tak na konkrétní projekty. Do roku 2024 město splácí za úvěry 136 milionů, které mohlo mít na rozvoj. Je to opět po nás potopa,“ míní opoziční zastupitelka a exprimátorka Věra Nechybová.

Podle další opoziční zastupitelky Yvety Tomkové (Vaše Ústí) by město po schválení úvěru banky oslovit mělo. „Finance by měly být na důležité opravy a investice se teprve budou jednotlivě projednávat. Vhodné by bylo, kdyby nějaké byly určené i pro zoo, která pomoc potřebuje,“ poznamenala Tomková.

Podle náměstka primátora Martina Hausenblase (PRO! Ústí) není cílem zdravého města nemít žádné dluhy, ale rozvoj.

„Město si půjčuje peníze velmi efektivně, je to na úrovni či pod úrovní inflace, a tím pádem fyzicky vracíme méně peněz, než jsme si půjčili. Na rozpočet jednak dopadne koronavirová krize, za druhé rozbíháme spoustu užitečných projektů, což vyžaduje vytvořit si tento polštář. Město dnes trpí tím, že nejsou včas připravené projekty, a když pak přijde čas je realizovat, nemáme je přichystané a nemůžete jít do dotačních výzev,“ řekl Hausenblas.