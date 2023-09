Litvínovští studenti prorazili v USA s modelem auta na vodíkový pohon

„Udělali jsme maximum,“ řekla k zámořskému dobrodružství a devátému místu čtrnáctiletá Adéla Hrbková, hlavní mechanička týmu.

Do světového finále v Las Vegas se HC Verva Racing Team 44 kvalifikoval v Ostravě, kde na konci května zvítězil v národním kole soutěže Horizon Hydrogen Grand Prix v silné konkurenci dalších sedmnácti týmů.

O vítězství rozhodly dobrá technika jízdy, konstrukce závodního autíčka, jeho energetická úspornost a také určitá dávka štěstí.

Na trati v Las Vegas se utkaly mnohdy velmi silné týmy z celkem 20 zemí, z toho čtyři z České republiky. Kromě opravdu rychlé, místy až zběsilé jízdy závodních autíček, byly k vidění i hrozivě vypadající střety, které jen těžko spadaly do rámce pravidel.

„Veškeré dění na dráze bylo velmi ostré, místy až agresivní. Protože dodržování pravidel nebylo kontrolováno, docházelo poměrně často ke kolizím vedoucím k vážnému poškození aut vyžadujícímu časově náročné opravy – kvůli tomu některé týmy neprošly ani kvalifikací do hlavního závodu,“ vyprávěl vedoucí týmu a pedagog Martin Laxa.

„My jsme naštěstí uspěli. Protože náš tým docela dobře fungoval, udrželi jsme auto na dráze během vypjatých 6 hodin i přes dvě opravy a nakonec jsme se umístili ve skupině 10 nejlepších,“ dodal Laxa.

Karamboly a poškození závodního auta se nevyhnuly ani Litvínovským. „Jednou nám prasklo rameno na přední nápravě a to byl v depu lehký chaos. Podruhé to byla lehká závada na zadní ose. Obojí jsme vyřešili,“ popsala Adéla.

Cílem vytrvalostního závodu je s daným množstvím energie ujet v předem určeném čase co nejdelší vzdálenost. Světové finále trvalo šest hodin.

„Na první pohled se může zdát řízení RC modelu jednoduché, ale není tomu tak. Po celou dobu se musíte soustředit jen na své auto mezi ostatními a současně musíte zvládnout reagovat na povely týmu,“ popsal řidič a absolvent gymnázia Otakar Klika, dlouholetý člen týmu.

„Ztráta koncentrace končí často nárazem do mantinelu podél trati a případnou poruchou vozu. Je to hodně psychicky náročné. Během závodu se mohou řidiči vystřídat ve chvíli, kdy se zajede s autem do depa,“ doplnil Klika.

Design karoserie navrhl třináctiletý student

Závodní auto má české národní barvy. Design navrhl a karoserii nalakoval třináctiletý student Tomáš Malíček. „Poměrně náročná práce na karoserii trvala asi dva dny,“ poznamenal Martin Laxa.

„Po Vegas kus karoserie chybí a to, co z ní zbylo, má na sobě několik prasklin, což je velká škoda. Nedá se ale nic dělat – na takových závodech představuje karoserie součástku na jedno použití.“

Historie litvínovského týmu se začala psát v roce 2018, kdy do školního e-mailu přišla nabídka Nadace Orlen Unipetrol k účasti v závodech modelů aut na vodíkový pohon.

„Vzhledem k tomu, že nejsme technicky zaměřená škola, byla to pro nás ze začátku „španělská vesnice“. Dostali jsme podvozek, vodíkové vybavení, dali dohromady první studentský tým a začali na tom nějak pracovat,“ vzpomíná na první seznamování s vodíkovou technologií Martin Laxa, mimochodem učitel nikoli přírodovědných předmětů, ale anglického jazyka a hudební výchovy.

„Několik týdnů šla práce pomalu, jevila se zbytečnou a vlastně nás to ani moc nebavilo,“ popsal Otakar.

„Zlomilo se to ve chvíli, kdy s týmem začal spolupracovat jako odborný poradce Honza Možný – zkušený RC závodník, který studentům předal znalosti nejenom stavby modelu a různých fíglů na zlepšení, ale naučil je i jezdit. „Dost nás to pak chytlo a věnovali jsme tomu spoustu volného času po škole,“ řekl Otakar.

Trénovalo se na parketách v tělocvičně

Jízdu tým trénoval ve školní tělocvičně. „Na parketách se jezdilo pomalu stejně jako na ledě, ale díky tomu se studenti naučili auto poměrně dobře ovládat. Mnohdy jsme trénovali a auto ladili do pozdních nočních hodin,“ usmál se Martin Laxa.

V průběhu dalších let se složení týmu několikrát změnilo. Dnes jsou jeho členy Filip Brabec, Adéla Hrbková, Otakar Klika, Tomáš Malíček, Lenka Šustrová a Tomáš Vlček.

Účast ve světovém finále Horizon Hydrogen Grand Prix představuje zatím nejvyšší úspěch, kterého lze v závodech RC modelů s vestavěným vodíkovým článkem dosáhnout.

HC Verva Racing Team 44 však už má vytyčenou další metu – čtyřiadvacetihodinový závod, o kterém se mezi „vodíkovými“ RC závodníky už nějakou dobu povídá a který se jistě dříve nebo později stane skutečností.

Závody Horizon Hydrogen Grand Prix nejsou jen obyčejnou soutěží – cílem tohoto projektu je zajímavou formou přiblížit zejména středoškolákům po celém světě vodík jako jeden z druhů alternativního pohonu – plyn, který začíná být i v České republice považován za energetický zdroj budoucnosti.