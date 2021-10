Varny v lese i vypulírovaný panelák vedle pekla. To je největší ghetto

Je to největší ghetto v Česku. Litvínovské sídliště Janov. Jak se tady nyní skutečně žije? Do některého paneláku byste nevstoupili za nic na světě, v jiném vás překvapí čistota. Narazíte na rodiny zničené drogami i na starousedlíky, kteří navzdory všemu nemají v úmyslu odejít. To nejhorší už má čtvrť prý snad za sebou. Otázkou je, co ji čeká.