Politik začal opravovat vilu v ghettu, už se k němu vloupal zloděj

Podle Globočníka vnikl neznámý pachatel, či pachatelé, do vily nejspíš v noci na středu. „Je zničený plot, co jsem opravil, a vstupní dveře. U těch bylo potřeba použít velkou sílu, protože byly dost bytelné,“ popsal zastupitel, který je šéfem Zelených v Ústeckém kraji.

Uvnitř domu, který Globočník v uplynulých týdnech vyklidil, zůstaly po nezvané návštěvě vytrhané litinové trubky a velký nepořádek.

„Taky byly rozházené věci z lékárničky, kterou tam mám pro jistotu kvůli pořádání komunitních akcí,“ uvedl Globočník. Zmizela část vybavení lékárny, několik trubek a plastová nádoba.

„Je mi jasné, že je to akce jednotlivců, nešťastníků, kteří pro pár stovek riskují zranění a problémy se zákonem. Ačkoliv mi je jasné, že v Janově žije takových lidí víc, nehodlám na základě takových incidentů odsuzovat všechny členy komunity. Za těch pár týdnů jsem potkal dost slušných lidí, z nichž mě většina žádá o práci, někteří nabízí pomoc i zdarma,“ dodal.



Část peněz, které plánoval vynaložit na výměnu oken či opravu střechy, teď prý bude muset použít na nákup a instalaci mříží.

Globočník, jenž v Janově žil do svých osmnácti let, loni před komunálními volbami slíbil, že pokud uskupení Litvínov do toho!, jehož byl lídrem, uspěje a dostane se do zastupitelstva, přestěhuje se právě do Janova. Politický subjekt nakonec získal tři mandáty a zabral opoziční lavice. Zabývat se situací na sídlišti bylo jednou z priorit jeho předvolebního programu.

Globočník v lokalitě nejprve hledal byt. Kvůli špatnému stavu paneláků a vysokým nájmům ale nakonec stočil svou pozornost právě na řadu let opuštěnou zchátralou vilu, kterou její majitelka nejprve neúspěšně nabízela městu.

Dům koupil za 600 tisíc korun. V patře hodlá po nutných úpravách žít se svou rodinou, v přízemí chce zřídit komunitní centrum. V něm plánuje pořádat akce, které mají místním ukázat novou perspektivu.

„Jestli se mi povede otevřít obzory byť jen jednomu člověku, tak to pro mě bude úspěch. Tady je problém v segregaci. Jak jsou místní uzavření ve svém světě mezi feťáky, tak ani nevědí, že se dá žít jinak,“ řekl už dříve.