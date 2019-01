Na sídlišti Janov osiřel už osmý panelák, místo bydlení se tu točí porno

Blok F2 začali před několika týdny monitorovat hygienici, kteří jej nakonec označili za neobyvatelný. V té době v něm ještě žilo asi sedm rodin. Odstěhovaly se do blízkých domů.

„Při vyklízení po odstěhování posledního nájemníka se ze sklepa a bytů vyvezlo pětadvacet velkých kontejnerů odpadu,“ řekl zástupce velitele litvínovských strážníků Karel Šefl.

Dům se stejně jako řada jiných zdejších paneláků potýká se složitou vlastnickou strukturou. Mezi majitele bytů patří pražské firmy nebo lidé z Ruska či Izraele. Nemovitost byla zároveň bez správce a zatížená milionovými dluhy, takže v ní fungovala už jen studená voda (čtěte též Proud je tady luxus. Jak se žije v nejhorším ghettu v Česku v Janově).

Na sídlišti, které je známou sociálně vyloučenou lokalitou, je to osmý zcela vybydlený dům, jejich počet se ale zanedlouho podle všeho opět rozšíří. Nájemníků postupně ubývá v šestivchodových domech označovaných jako D2 a D3 v ulicích Albrechtická a Třebušická.

V jednom z nich už podle informací MF DNES dokonce žije jen jedna žena, ve druhém jsou obydlené jen dva vchody. Také tyto objekty tíží obrovské dluhy.

Čtyři prázdné paneláky v lokalitě čeká v nejbližších letech demolice. Jedná se o domy, které koupila radnice od firmy CPI právě za účelem zbourání.

Janovské paneláky posloužily i jako kulisa pro porno

Na internetu lze nalézt i pornografická videa, která vznikla právě ve zničených janovských panelácích. Kdo za jejich natáčením stojí, není jasné.

„Že se tu natočilo porno, se dozvěděly naše asistentky prevence kriminality od lidí, co se odsud odstěhovali do Anglie. Kdo to natáčí a kdo jsou aktéři před kamerou, nevíme. Místní to nejsou,“ uvedl Šefl.

Několikaminutových videí natočených na sídlišti je na internetu pět. Vznikla zřejmě ve druhé polovině loňského roku. Za interiéry si tvůrci vybrali dva paneláky. Jedním z nich je blok C, který je už řadu měsíců bez lidí.

„Jistého protiprávního jednání se ti, co snímky natáčí, dopouštějí, ale protože byty patří bůhvíkomu a majitelé se o to nezajímají, nemá policie oznamovatele. A ten když neexistuje, není co řešit,“ dodal Šefl.

Právě v tomto janovském bytě se ve druhé polovině minulého roku natáčely pornografické filmy: