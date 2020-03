Jak vnímáte současnou situaci?

Chtěl bych, aby z toho, co zde spolu s dalšími pacienty prožívám, šla informace o tom, že je všechno v pohodě, že koronavirus nestojí za to, aby se kolem něj dělal velký mediální humbuk. Podle mě to není nic závažnějšího, než obyčejná chřipka. To je můj osobní názor a moje osobní přání, protože to, co zažívám já, moje a rodina a okolí, je opravdu mnohem horší než vlastní choroba.