Ústecký kraj řeší, co s pozitivními kamioňáky. Narychlo zajistil ubytovnu

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví a ministra vnitra Jana Hamáčka musí situace kolem řidičů vyřešit krajská hygiena.

„Po antigenním testu na hranicích mu musíme udělat PCR test, aby se onemocnění s jistotou potvrdilo. Jsme oprávněni mu nařídit karanténu a podle nařízení ji má strávit v nějakém hotelu a pobyt si musí zaplatit,“ uvádí ředitelka krajských hygieniků Lenka Šimůnková.

V kraji už takto zůstali čtyři řidiči, byť neměli žádné příznaky onemocnění. Test však prokázal pozitivitu. Problém je, že hotely jsou zavřené a nikdo je neubytuje. „Já mohu nařídit zdravotnickému zařízení, že se má o někoho postarat, nemohu to ale nařídit hotelu, na to nemám legislativní oporu,“ přiblížila Šimůnková.

Vedení kraje se ale podařilo nakonec zajistit místa v ubytovně pro zahraniční dělníky v žateckém Trianglu. Sem by řidiče kamionu doprovodila policie.

Jaký je pak další postup? S řidičem v zemi zůstane i kamion. On sám musí kontaktovat firmu pro kterou jezdí. Ta si musí poslat dalšího zdravého kolegu, aby náklad dopravil do místa určení. „Ale pozitivní řidič zůstane v kraji a je v pasti, přes žádnou hranici se už nedostane a my ho vykázat nemůžeme. Musí si tady covid odmarodit a zaplatit. Jenže řidič s ubytováním nemusí souhlasit. To není nikde dořešeno,“ přiblížil hejtman Jan Schiller (ANO).

A to se zřejmě stalo. Podle informací MF DNES by měl být v ubytovně v Triangle jen jeden řidič. Další území Česka opustili.

Jak dlouho ještě budou Němci po řidičích nákladní dopravy vyžadovat testy, je otázkou. Včera se objevila informace, že s tím skončí.

Mohl by jít do vazby

Velké starosti znamenají pro kraj i pozitivní bezdomovci. I o ně se musí samospráva postarat. Loni na jaře pro ně byl vyčleněn objekt v Hliňanech. Ten už je ale na prodej a kraj pro bezdomovce musel najít místo v léčebně dlouhodobě nemocných v Zahražanech na Mostecku.

„Museli jsme řešit docela velký problém, protože pozitivní bezdomovec zde podepsal revers a odešel. Je to nebezpečné v tom, že když přijdou například před nějaký supermarket, mohou snadno šířit nákazu mezi lidmi. Musíme to podchytit,“ přiblížil Schiller.

Zatím padlo rozhodnutí, že bezdomovci musí zůstat v izolaci v Zahražanech, pokud budou mít vážnější příznaky, skončí v nemocnici a budou pod dozorem podobně jako například vězni.

Podle Šimůnkové bezdomovec ze Zahražan odešel v době, kdy léčebna ještě neměla v ruce rozhodnutí o karanténě.

„Okamžitě jim rozhodnutí budeme předávat mailem. Nemohou nikoho nechat podepsat revers, ale člověk prostě utéct může. Když se to stane, ohlídá to policie a mohl by jít do vazby,“ potvrdila šéfová krajských hygieniků. Jedinec se totiž dopouští trestného činu šíření nakažlivé nemoci a policie to bude řešit jako trestný čin.