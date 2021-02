Merkelová slíbila konec kontrol na hranicích, řekl Babiš. Němci to nepotvrdili

Německo od 14. února považuje Českou republiku za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, proto pro příjezdy z Česka vyžaduje bez výjimek negativní testy.

Testy musí na německo-českých hranicích předkládat také pendleři a řidiči nákladní dopravy. Merkelová představitelům unijních zemí podle Hospodářských novin řekla, že nově se povinnost testů nebude vztahovat na řidiče kamionů. Na přeshraniční pracovníky se výjimka vztahovat nebude.

České velvyslanectví v Berlíně takové informace od německé strany dosud nedostalo. „Pokud k tomu dojde, bude to bezpochyby dobrá zpráva,“ řekl velvyslanec Kafka. Poznamenal, že v takových situacích Německo a obzvláště kancléřka kladou velký důraz na to, aby šlo o jejich vlastní rozhodnutí a nikoli o rozhodnutí vynucené. „Proto sám vyčkám, až co německá strana sama oznámí,“ dodal.



Hraniční kontroly, ke kterým Německo z nařízení ministra vnitra Horsta Seehofera přistoupilo od 14. února, vedly na německo-českém pomezí v prvních dnech k velkým kolonám. Nyní se situace zlepšila, pro dopravce je ale i tak čekání a pravidelné testování řidičů velkou komplikací.

Výhrady proti německým opatřením na hranicích vyjádřila Evropská unie, Berlín ale kritiku odmítl a zdůraznil, že jeho krok byl nezbytný kvůli ochraně obyvatel. Ministr vnitra Seehofer uvedl, že kontroly na hranicích jsou i v zájmu Čechů a jejich boje s pandemií nemoci covid-19.