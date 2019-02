Stát v boji s chudobou zatím příliš nepomohl, zní ze severočeských měst

Přesto po jednání parlamentního výboru pro sociální politiku, které se uskutečnilo přímo v Mostě, mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST) věří, že nakonec dojde k posunu a brzkému zavedení změn, jež by měly být skutečně účinným nástrojem samospráv.

„Uvedení patnácti bodů do reálného života dá vedením měst možnost, jak bojovat s ghetty a zneužíváním sociálních dávek,“ apeloval primátor na členy výboru.

Po schůzce s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), která se konala minulý týden, neskrýval totiž Paparega zklamání.

„Výsledek schůzky byl pro nás bohužel zklamáním, kdy nám bylo ze strany paní ministryně sděleno, že ačkoliv pan premiér na jednání v září 2018 chtěl definovat opatření, která by městům, jako je Most, Kladno, Ústí nad Labem a další, pomohla, dosud z nich není připraveno téměř nic,“ uvedl.

Při zářijových jednáních o boji s chudobou požadovala města po vládě například zjednodušení a zprůhlednění vyplácení sociálních dávek, sjednocení doplatku a příspěvku na bydlení nebo stanovení hygienických standardů na bytovou jednotku a na počet osob.

Pronajímání musí být součástí živnostenského zákona

Zásadním opatřením by mělo být, aby pronajímání bytových jednotek, které se dnes stalo velkým byznysem, bylo zakotvené v živnostenském zákonu.

Podle ministryně Maláčové přesto od září došlo ale k zásadnímu posunu alespoň ve dvou bodech.

„Důležitým bodem, který získává již konkrétní tvář, je krok k zamezení zneužívání dávek na bydlení a tím zamezení obchodu s chudobou a zajištění úspor v rozpočtu, zároveň ale změna nesmí ohrozit další skupiny, jako například seniory,“ sdělila ministryně Jana Maláčová s tím, že už v průběhu března dojde k dalším jednáním.

Druhým opatřením, které dostává přesné obrysy, je, že pronajímání bytových jednotek bude zakotveno v živnostenském zákonu a bude bráno jako podnikání.

„Tento bod už zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu. Mělo by dojít ke změně živnostenského zákona. Ten, kdo by pronajímal více než tři byty v domě, který má více než tři bytové jednotky, bude muset mít povolenou živnost na pronájem,“ doplnila ministryně.

Dopis starostů a primátorů pro premiéra

Na obchod s chudobou a zneužívání dávek na bydlení reagovali nedávno vlastní iniciativou i primátoři a starostové z Chomutovska, kteří požadovali v otevřeném dopise po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby vláda urychleně situaci řešila. Jeden z návrhů se týkal i výše dávky na bydlení, která by měla být poskytována maximálně ve výši obecního nájmu.

„Pan premiér považuje náš návrh za realistický. Řekl, že se tím bude zabývat ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo pro místní rozvoj. Do konce letošního roku by měla být nová legislativa, která by znamenala, že se tato dávka sníží. Mohl by se tím omezit obchod s chudobou a příval sociálně slabých k nám do kraje,“ řekl starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS).