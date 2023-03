Ústecký podnikatel Hausenblas s partnerem našli náhradní matku dvojčat v USA

„Možná již víte, že jsme se s mým mužem Alexem rozhodli před dvěma a půl lety založit rodinu. Je to moje celoživotní touha, akorát jsem celou dobu hledal toho správného tátu, který to má stejně,“ uvedl devětačtyřicetiletý Martin Hausenblas ve své obsáhlé stati na facebooku.

„Včera jsme byli navštívit naši budoucí náhradní maminku, která žije se svou rodinou nedaleko Washingtonu. Setkání bylo naprosto skvělé. Úžasní manželé a skvělé děti. Za poslední rok a půl jsem si rozvázal ruce a vytvořil pro dětí ve svém životě prostor. Celé to oba popravdě vnímáme jako to nejdůležitější, o co v životě jde. Jsem moc vděčný moderní vědě za to, že je tento zázrak vůbec možný. Pokud se vše podaří, narodí se nám dvojčátka,“ sdělil Hausenblas.

Martin Hausenblas stojí za vznikem nadnárodní společnosti Adler, která se nedávno přejmenovala na Malfini a která obchoduje s reklamním textilem. Je také zakladatelem on-line taxislužby Liftago.

Dvakrát byl náměstkem primátora Ústí nad Labem a dlouholetým zastupitelem na magistrátu. Neúspěšně se pokoušel kandidovat do Senátu. Svou politickou dráhu začal v TOP 09, posléze spoluzaložil hnutí PRO!Ústí.

Díky jeho nadačním aktivitám mohla studovat řada dětí ze sociálně slabých rodin. Aktuálně se zasazuje o co nejrychlejší dobudování vysokorychlostní trati Praha–Drážďany.

V době, kdy projekt Správy železnic budí kontroverze v řadě obcí, po nichž by rychlotrať měla vést, financuje ze svého projekt co nejšetrnější varianty a snaží se ho nabídnout státu.

V roce 2019 byl vyhlášen podnikatelem roku Ústeckého kraje. V poslední prezidentské volbě výrazně podpořil pozdějšího vítěze Petra Pavla, sesbíral na jeho kampaň kolem milionu korun.

Za práva neheterosexuální komunity

Hausenblas se zasazuje o práva LGBT komunity na manželství a na výchovu dětí. „V naší zemi je 400 tisíc lidí, kteří jsou v podobné situaci a třeba také touží po dětech a nemohou je mít. Proto o tom budu mluvit veřejně a budu se snažit pomocí k tomu, aby to nebylo tabu a konečně LGBT páry získaly stejná práva jako většinová populace,“ dodal Hausenblas.

Umožnění sňatků stejnopohlavním párům zatím není v Česku na pořadu dne a v tuzemské legislativě se zřejmě jen tak neobjeví. Česko uzákonilo v červenci 2006 pouze registrované partnerství, což komunita homosexuálů, bisexuálů a transgenderových lidí považuje za nedostatečné.

Parlament začal v listopadu 2018 projednávat novelu, která manželství lidem stejného pohlaví umožní. Manželství i pro homosexuály navrhlo novelou občanského zákoníku 46 poslanců z šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

V koaličním programu současné vlády, tedy koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, uzákonění manželství homosexuálů není, podporu má ale zejména u Pirátů.

Otázka rodičovských práv partnerů a dětí vyrůstajících v těchto rodinách také není legislativně řešena. Zákony výchovu dětí stejnopohlavními páry nezakazují ani nijak nepodporují a neupravují. V českém právním řádu není upraven ani institut náhradního mateřství.