Obří solární park v Krušných horách nebude, město s plánem firmy nesouhlasí

„Kdyby se to na daném místě skutečně postavilo, pak by celá louka, která je pod chatami, byla posetá panely. Všichni chataři by na to museli koukat. Kdyby na ten svah zasvítilo sluníčko, byl by vidět desítky kilometrů daleko. Zároveň si myslíme, že by to mohl být až příliš velký zásah do tamní přírody, třeba z hlediska zvěře,“ uvedl Jiří Macháček, starosta Oseka, pod který toto území Dlouhé Louky spadá.

Společnost Decci kontaktovala oseckou radnici kvůli svému záměru loni na podzim. Pro fotovoltaickou elektrárnu si vybrala soukromý pozemek o výše zmíněné rozloze, který měly pokrýt panely zhruba z poloviny. Letos plánovala řešit administrativní kroky, například pořídit změnu územního plánu. Se samotnou výstavbou pak chtěla začít příští rok.

Firma už v minulosti postavila například fotovoltaickou elektrárnu u obce Vepřek na Mělnicku, která byla v době svého spuštění v září 2010 devátou největší na světě.

Společnost se pro MF DNES vyjádřila, že vzhledem k postoji zastupitelstva projekt FVE Dlouhá Louka tedy končí, nicméně dodala, že s ohledem na budoucnost v oblasti energetiky bude potřeba si na podobné projekty zvykat.

„Nové bezemisní zdroje energie, ať již fotovoltaické elektrárny nebo jiné obnovitelné zdroje, se stanou nedílnou součástí našich obydlí a přírody kolem nás. Pokud si společnost chce zachovat stejný energetický komfort jako doposud, tak si na tyto nové zdroje musíme zvyknout stejně jako v minulosti na tepelné elektrárny a uhelné doly,“ uvedla za Decci Darina Merdassi.

„Myslím, že něco takového se hodí spíš na rekultivované pozemky,“ podotkl k záležitosti starosta Oseka Macháček.

Starosta: Žádný nemovitostní Disneyland

Město vedle toho také plánuje regulovat výstavbu na Dlouhé Louce. „Nechceme, aby se z ní stal nemovitostní Disneyland, chceme korekci toho, co se tam může postavit. V souvislosti s tím chceme udělat územní studii a v ní navrhnout, jak by domy tam měly vypadat. A než studie bude, tak zastavit všechny aktivity na rozvojových plochách, které tam dnes máme schválené pro výstavbu,“ zmínil Macháček.

„Bude to něco jako regulační plán, ale ten než bychom vytvořili, trvalo by to několik let. Toto potrvá kratší dobu a splní vše, co potřebujeme. Studie by mohla být k dispozici tak do půl roku,“ doplnil starosta.

O nutnosti korigování výstavby se začalo hodně mluvit loni poté, co vyšlo najevo, že v oblasti chce developer postavit chaty z námořních kontejnerů. Proti plánu vznikla petice, kterou podepsaly tisíce lidí.

Podnikatel si pro svůj záměr vybral pozemky, které katastrálně spadají pod Lom u Mostu a pravidla Oseka by se tak na něj nevztahovala. Pozemky, o které se jedná, dokonce patří přímo Lomu u Mostu.