Podnikatel plánuje na horách chaty z kontejnerů, odpůrci sepsali petici

Podnikatel Zdeněk Žejdlík, jenž s plánem na lomskou radnici přišel, by podle svých slov v lokalitě nejprve na zhruba třech tisících metrech čtverečních městských pozemků vybudoval dva objekty pro potřebu města. Konkrétně by tam postavil dětskou školku v přírodě a rekreační chatu primárně pro zaměstnance města.

Za to by pak chtěl získat privilegium vybudovat na nedalekých 30 tisících metrech čtverečních chatovou oblast s tím, že by nechal odhadnout projekt vytvořený pro město a podle vzešlé hodnoty by pak případně za pozemky doplatil.

„Všechno by bylo naprosto v souladu s přírodou. Použily by se jen přírodní materiály. Mám naplánovanou i výsadbu stromů. Samotné chaty by byly z námořních kontejnerů a bez základů. Stály by na pilířích, takže kdykoli jednoduše odstranitelné,“ sdělil MF DNES Žejdlík s tím, že část pro Lom by mohla vyjít zhruba na devět milionů korun.

Lomští zastupitelé už se jeho záměrem, který si žádá změnu územního plánu, zabývali na jednom z předchozích jednání, přičemž ho takzvaně vzali na vědomí. Nyní se připravuje smlouva.

Starostka Kateřina Schwarzová se k projektu nechtěla vyjádřit.

Odpůrci: Zničí to celou lokalitu

Odpůrci naopak kritikou nešetří. „Ten záměr se nám nelíbí. Nenávratně to zničí celou lokalitu. Myslíme si, že to rozhodně není vhodný zásah do sídelního celku Dlouhá Louka, a proto se tomu chceme bránit,“ řekl předseda petičního výboru Ilja Potěšil.

Petenti mimo jiné upozorňují, že se na území vyskytují ohrožené druhy živočichů a rostlin nebo na absenci veřejného zdroje vody a dlouhodobě ubývající množství podzemních vod.

„Peticí chceme zastupitelům ukázat veřejný zájem a smýšlení lidí v tom místě. Myslíme si, že to ještě zvrátit jde, protože zatím je to ve fázi, kdy zastupitelstvu byl velmi vágně předložen záměr a oni teď budou muset změnit územní plán. To je proces, který musí projít nějakými fázemi i připomínkováním. Chceme opravdu razantně eskalovat nátlak na to, aby se záměr stopl,“ uvedl Potěšil.

Podpisy hodlá sbírat do poloviny srpna, pak chce petici poslat zastupitelům Lomu i sousedního Oseku.

Existuje ještě jeden záměr

„Já Dlouhou Louku miluji, jsem tam prakticky denně. Postavit něco pěkného pro další lidi, co mají rádi přírodu, přece není nic proti ničemu. Nevidím důvod, proč by lidé nemohli mít chatu na horách. Všichni ti, co ji tam mají teď, ji tam taky někdy museli postavit,“ podivuje se odporu Žejdlík.

„Když ty pozemky získám, budu moc rád. Když ne, tak s tím samozřejmě nic neudělám. Život půjde dál. Ale pokud tam nebudu stavět já, bude tam stavět někdo jiný. Je bláhové myslet si, že tam navždy budou jen louky,“ podotkl ještě.

Lomskou radnici kontaktoval ještě jeden podnikatel, jenž by v lokalitě chtěl pro změnu chovat koně a provozovat hipoterapii. Na části pozemků nyní na základě smlouvy s městem hospodaří. Ohledně svého zamýšleného projektu je ale skeptický. „Město se mnou nekomunikuje,“ uvedl Zdeněk Bureš.

Proti jeho plánu by petenti prý nic neměli. „To je činnost, která do hor patří. Chatová zástavba ale louky nenávratně zničí,“ dodal Potěšil.