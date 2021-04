Spor o zarostlou Kozí dráhu. Kraj chce obnovit provoz, Děčín cyklostezku

Ta by optimálně měla sloužit podle představ města jako výchozí bod plánované cyklotrasy pod Krušnými horami. „Náklady na vybudování cyklostezky se pohybují na polovině nákladů na obnovení železniční trati,“ řekl náměstek děčínského primátora Jiří Aster (ANO) s tím, že cyklostezka by byla také levnější na údržbu a mohli by ji využívat i pěší a v zimě pak běžkaři.

Pro náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) není názor Děčína překvapením. „Každopádně je zde zákon, který říká, že když kraj objedná dopravu, a dnes je na radě objednávka, Správa železnic (SZ) musí zajistit dopravu. Cyklostezka není zanesená v generelu a Děčín za 20 let nedojel do Ústí s tím, že by ji chtěl,“ podotkl Řehák.

Na obnovení trati v úseku Děčín–Telnice se Ústecký kraj dohodl se Správou železnic koncem března. Správce trati nejprve požadoval od kraje objednávku osobní dopravy, aby se do obnovy pustil. Později změnil názor – pokud kraj objedná dopravu i jen turistickou, nikoli pravidelnou, je ochoten část Kozí dráhy zprovoznit.

Do budoucna by podle Řeháka mohla trať být v provozu i v zimě, protože u Telnice je lyžařské středisko. A během několika let by prý mohla být obnovena celá trať z Děčína do Oldřichova, která letos slaví 150 let.

Přání kraje však mohou zhatit finance. Centrální komise ministerstva dopravy totiž v úterý neschválila požadavek na uvolnění 50 milionů korun na obnovu úseku Děčín–Telnice.

„K danému tématu proto bude svoláno jednání mezi Správou železnic, Ústeckým krajem a obcemi, na jejichž katastru se trať nachází, s cílem nalézt shodu na využití současného železničního tělesa,“ sdělila mluvčí SŽ Nela Friebová.