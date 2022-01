Lidé se v Ústeckém kraji přichází očkovat čím dál méně, centra omezují provoz

„Ze statistik rezervací termínu je vidět klesající zájem za posledních sedm dní o polovinu. Denně se registruje necelých 900 lidí, z nich přibližně 100 půjde na první dávku vakcíny a 800 na třetí, posilující dávku,“ přiblížil krajský koordinátor očkování Petr Severa.

Kvůli klesajícímu zájmu již některá centra zkrátila dobu očkování. Třeba v tom děčínském očkovali sedm dní v týdnu, nyní jen od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin. V rumburské nemocnici očkují už jen v pondělí, středu a čtvrtek od 7 do 15 hodin.

Třetí, posilující dávku má v kraji 250 tisíc lidí, což je téměř polovina očkovaných. A platí, že v posledních týdnech centra nejvíc očkovala právě třetí dávky. Proto počty klesají.

„Většina center upravuje očkovací dobu, aby tam zdravotníci nemuseli čekat, zda někdo přijde. To znamená, že plánované rezervace budou časem například jen dopoledne, postupně zrušíme očkování o víkendech a budeme reagovat na aktuální situaci,“ podotkl Severa.

Ve hře je i omezení či zavření centra v teplickém OC Fontána, kam za celý den přijde jen asi 200 lidí. „To je příliš málo na to, abychom tu nechávali provozní dobu osm hodin denně,“ řekl Severa.

Celkem už má v kraji první dávku očkování půl milionu lidí, tedy přes 62 procent, třetí dávku má téměř polovina z očkovaných. Nejohroženější populace seniorů je naočkována z 90 procent a ti nad 65 let z více než 80 procent.

„Někteří lidé nemohou na očkování ze zdravotních důvodů. Doočkovat nerozhodnuté nepůjde nějakým skokovým opatřením, budeme muset doufat, že si to lidé postupně rozmyslí,“ doplnil Severa.