Krach povinného očkování vítá Prymula, kritizuje Hořejší. Chcípl PES jásá

Imunolog Václav Hořejší zrušení povinného očkování nevítá. „Čekal jsem to, ale krok správným směrem to rozhodně není. Účelem opatření bylo, aby se poměrně rychle dosáhlo zlepšení odolnosti populace, to se nyní nestane.“

Hořejší dodal, že efekt zrušení opatření si netroufá odhadovat. „Epidemie je nyní způsobována tak vysoce infekčním virem, že žádná opatření možná nebudou příliš účinná. Na druhou stranu čím přísnější by opatření byla, tím více by se zpomalil rozběh epidemie a odstranilo by se nebezpečí, že příliš mnoho lidí bude najednou nemocných, zahltí se nemocnice a podobně,“ komentoval odborník.

S rozhodnutím nové vlády nesouhlasí ani druhý místopředseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny Julius Špičák za ANO. „Očkování první dávkou s novou vládou začalo stagnovat. Zrušení vyhlášky o povinném očkování jde proti trendu v okolních zemích a stagnace bude ještě výraznější. Ale především, vláda dává najevo, že očkování nevěří. Už teď chybí naočkovat posilující dávkou 30 procent lidí nad 65 let,“ napsal na Twitteru.

Podobně se vyjádřil Špičákův stranický kolega, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Je to zásadní chyba! Očkování nejenže stagnuje, ale dokonce klesá.“

Epidemiolog Petr Smejkal redakci iDNES.cz odkázal na stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). Ta v minulosti byla pro povinné očkování rizikových skupin, zejména u všech zaměstnanců pracujících ve zdravotních a sociálních službách a v oblasti vzdělávání. Smejkal je přitom součástí nového poradního orgánu vlády Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP).

Malé vítězství či logické rozhodnutí, míní druzí

„Je to dobře,“ odpověděl na otázku redakce iDNES.cz, co říká na rozhodnutí o zrušení povinného očkování, bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Podle senátora za STAN Zdeňka Hraby povinné očkování nedává smysl a je dobře, že ho vláda zrušila. „Říkám to jako 3x očkovaný člověk. Varianta omikron ale ukazuje, že současný model očkování je bohužel spíš zbraní z válek minulých...,“ napsal na Twitter.

Další otázkou je, jestli by vyhláška byla platná dle zákona o ochraně veřejného zdraví. „Já si myslím, že je to rozumné rozhodnutí a jsem ráda, že pan ministr Válek dostál svému slovu. Ono to je i logické, protože víme, že vakcíny snižují sice šanci na vážný průběh onemocnění, ale nebrání vzniku ani šíření onemocnění, takže povinnost by byla v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví,“ řekla v České televizi místopředsedkyně zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny Karla Maříková za SPD.

Iniciativa Chcípl PES považuje zrušení opatření za „malé vítězství“. „Bez aktivního odporu občanů by se to nepovedlo! Dalším cílem Chcípl PES je zastavení a zrušení segregace občanů na základě očkování,“ uvedli zástupci iniciativy Jakub Olert a Jiří Janeček. Ohlášené demonstrace o víkendu dle jejich slov i tak proběhnou.