Sypač tahá starosta za svým autem, obec na údržbě výrazně ušetřila

Sypač naráz pojme až 350 kilogramů soli a radnice ho zakoupila z přebytků peněz z loňského hospodaření. Vyšel na 35 tisíc korun.

„V předchozích letech u nás zajišťovala zimní údržbu firma, která pro letošek změnila podmínky. Místo hodinových sazeb nám nabídla paušální platbu 60 tisíc korun měsíčně pro místní části Chuderov, Chuderovec a Neznabohy, ale my máme dalších šest místních částí, kde je potřeba zajistit zimní údržbu. Proto to pro nás bylo neakceptovatelné,“ vysvětluje starosta s tím, že smlouva měla platit od začátku listopadu.

„Jenže jsme si spočítali, že jim do března zaplatíme 300 tisíc i v případě, kdy nebude sněžit. Další poplatky by nás pak stála vysypaná sůl. V rozpočtu přitom máme na zimní údržbu jen 200 tisíc korun na celý rok,“ vypráví Beneš.



Nabídku firmy proto obec s díky odmítla a rozhodla se vydat vlastní, neotřelou cestou. Přes výběrové řízení si najala člověka, který sníh ze silnic odhrnuje traktorem s radlicí za 30 tisíc korun měsíčně, a to ve všech místních částech. V pohotovosti je sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

„Sůl si sypačem rozházíme sami. Zatímco firma po nás chtěla 5 200 korun za tunu, já ji sehnal pytlovanou za 3 700 korun. Podle faktur z předchozích let jsme si spočítali, že jen v lednu, kdy sněžilo několikrát týdně, by nás vyšla zimní údržba od nich na 270 tisíc korun. Dále faktury za úklid ostatních místních částí a ošetření chodníků. Celkem tedy asi 350 tisíc korun. Nás to ale stálo jen 70 tisíc,“ vypočítává starosta.

Od jara i údržba zeleně

Do částky přitom zahrnul i plat pracovníka údržby, kterého úřad nově zaměstnal. „Ten nám ale vydrží celoročně a věnuje se i jiné práci. A nakoupený sypač nám také bude sloužit dlouho. Takže v příštích letech budou náklady ještě nižší,“ pochvaluje si Beneš.

K sypání silnic využívá svůj vůz suzuki, žádné z aut v zastaralém vozovém parku obce totiž nemá náhon na čtyři kola. „Ale nevadí mi to. Mám zastupiteli schválenou náhradu čtyři tisíce korun, a jestli mám ty prostředky využít na cesty na jednání po úřadech, nebo pro obec... Klidně dám to auto k dispozici na solení silnic,“ mávne rukou.

„Akorát jsme nikdo nečekali, že zima bude taková, že bude sněžit pětkrát týdně. Leden nás opravdu prověřil. Ale zvládli jsme to. Nikde se nestalo, že by byla silnice půl dne nesjízdná. Většina lidí si to chválí,“ těší starostu.

Od jara si obec vezme na starost i údržbu zeleně. „Už jsme objednali sekací traktor a dokoupíme i další mechanizaci. V rozpočtu na to máme 400 tisíc korun. Nákup techniky něco stojí, ale vydrží nám dlouho a v následujících letech díky tomu ušetříme,“ plánuje Beneš.

Objeví se starosta i za volantem traktoru na sekání trávy? „Nevím, proč bych nemohl. Dříve jsem dělal ve stavební firmě a nikdy jsem neměl problém vzít si montérky a jít chlapům pomoct. Jednou jsem starosta, tak se musím starat,“ směje se.