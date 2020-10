Starostu štvalo, kolik obec stojí svoz. Odpad vyváží sám a baví ho to

„Za svoz jsme ročně platili skoro půl milionu korun, přičemž rozpočet máme tři a půl milionu. Šlo tedy o poměrně zásadní sumu,“ říká starosta Dvořák. Úřad proto raději koupil traktor, kukavůz a další potřebné vybavení, dohromady za necelé tři miliony korun. Splácet bude celkem čtyři roky.

„Někomu se to může zdát jako hodně vysoká suma. Původně jsem doufal, že traktor pořídíme z dotace, to se ale nepodařilo. Do budoucna to však pro nás bude jednoznačně výhodné. Traktor navíc využijeme i jinak, třeba při zimní údržbě,“ upozorňuje Dvořák.

Okounov a jeho spádové vesnice mají dohromady zhruba 350 obyvatel. Roční poplatky za odpad se zde pohybují v rozmezí od 700 do 2 300 korun podle velikosti nádob. Senioři mají slevy.

„Protože však poplatky od lidí nepokryjí celou sumu za svoz, museli jsme ho dotovat právě oním půlmilionem. To už teď ale nemusíme,“ uvádí Dvořák.

Obyvatelé prozatím neušetří. Snížení jejich poplatků ale podle starosty bude připadat v úvahu ve chvíli, až obec techniku splatí.

Mezitím si ji snad každý chce také vyzkoušet. „Aby se stihlo vyvézt vše, tak ve čtvrtek jsem prostě jenom popelář. Vůbec mi to nevadí, naopak. To přece není ostuda, někomu vysypat popelnici. Ta práce má prostě své kouzlo,“ usmívá se starosta, kterého jen málokdy občané vidí jinak než v montérkách.

„Můj dospělý syn už to taky chtěl vyzkoušet ovládat, stejně jako spousta jiných lidí, i ženské,“ směje se Dvořák.

Se svozem mu pomáhají muži, které obec zaměstnává na veřejně prospěšné práce. Jednomu z nich se prý do nové činnosti nejprve moc nechtělo.

Jakmile se však s technikou naučil zacházet, jeho přístup se změnil. „A teď nás pro změnu honí, abychom se starostou ráno hlavně přišli včas,“ líčí další z pracovníků Jiří Richter.

Začátky se neobešly bez nehod, teď už je to „brnkačka“

Zatímco teď už je pro ně svoz poměrně „brnkačka“, na začátku se neobešel bez nehod. „Přihodilo se nám toho víc. Třeba když jsme úplně poprvé přijeli na skládku, hned jsme urvali hadici,“ vzpomíná Dvořák, který v Okounově starostuje druhé volební období.

V odpadové sféře má i další plány. Třeba přejít k levnějšímu provozovateli skládky. Ke všem domům pak chce co nejdříve s pomocí dotací pořídit obecní popelnice. Nyní je lidé mají pronajaté od specializované odpadové firmy. Zároveň hodlá pořídit váhu a lis a slisované plasty nebo papír pak prodávat.

„Jednou bychom na tom mohli být tak dobře, že by lidé nemuseli za odpad platit vůbec,“ těší se Dvořák.