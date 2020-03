Odpadu přibývá, města v Ústeckém kraji zvažují vyšší poplatky i spalovnu

Každý Čech za rok v průměru v domácnosti vyhodí přes 500 kilogramů odpadků. Číslo navíc stále stoupá, a to díky příznivé ekonomice. Se zvýšeným množstvím odpadků roste cena za jejich uložení na skládce.

Do roku 2023 by to mělo být 1 850 korun za tunu místo současných 500 Kč. Po roce 2030 by navíc mělo dojít k téměř úplnému zákazu skládkování. Obojí má vést k mnohem větší recyklaci a ochraně přírody.

S nápadem postavit si vlastní spalovnu přišel Děčín nedávno. Ve městě se ročně vyprodukuje kolem 14 tisíc tun odpadu a jeho stále nákladnější likvidace už radnici donutila k lednovému navýšení poplatku na svoz odpadu z 500 na 750 korun.

„Spalovna musí být ekonomicky a ekologicky nejlepší model. Možná ale také zjistíme, že se to nepodaří, protože bezemisní spalování je energeticky velmi náročné a spalovna bude neekonomická. Ale technologie jdou rychle dopředu,“ řekl děčínský primátor Jaroslav Hrouda (ANO).

Teplo a elektrickou energii z ní by prý odebírali obyvatelé, podniky i úřady města.

Město v tuto chvíli nezná budoucí náklady, ale začíná pracovat na zadání pro budoucí studii.

„Město stojí před strategickým rozhodnutím, jak nakládat s odpady další desítky let. Půjde o velmi vysoké náklady, které za nás nikdo nezaplatí. Naopak náklady na odvoz odpadu může zaplatit občan a město,“ sdělil Pavel Herites (ANO), předseda finančního výboru.

Má cenu třídit? Toto pak dělají s plastem ze žlutých popelnic:

VIDEO: Má cenu třídit? Toto dělají s plastem ze žlutých popelnic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Druhou cestou podle něj je odpad svážet na nádraží, zde ho nakládat do vlaků a vozit do spaloven, což bude stát peníze.

„Odvézt 14 tisíc tun odpadu není dramatické, ale budeme jím zabírat část nádraží a znamená to i lokální znečištění. Bylo by dobře, kdyby město dokázalo využít energetickou hodnotu odpadu. V zahraničí už města spalovny stavějí a další to zvažují,“ přiblížil Herites.

Podle něj se lidé ve městě nemusejí obávat velkého znečištění ovzduší. „Spalovny jsou dnes na tak vysoké technické úrovni a mají tak přísné kontrolní mechanismy, že toto riziko se limitně blíží nule. A benefitem bude elektřina a teplo, které dokážeme využít pro celé město a jeho občany,“ podotkl Herites.

Hlavním úkolem podle něj nyní je dát na stůl všechna čísla obou variant a vše posoudit nejen po stránce technické a provozní, ale hlavně ekonomické.

Ústí uvažuje o znovuzavedení poplatku za odpad

Ústí nad Labem zřejmě kvůli narůstajícímu množství odpadu znovu zavede poplatek za svoz. Město jej přestalo vybírat v roce 2018.

„Budeme ho muset zavést s ohledem na nový zákon a zvyšující se poplatky za skládkování odpadu. Zvažujeme ale formu zpoplatnění a hodně pracujeme s modelem Prahy, která peníze za odpad nevybírá od obyvatel, ale od majitelů domů. A funguje to velmi dobře,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Majitelé domů by poplatek mohli připočítat k nájmu a město by odstranilo problém vybírání platby od jednotlivých obyvatel. To přinášelo obrovské dluhy neplatičů, které se těžko získávaly.

Výstavbu spalovny posunul prodloužený termín skládkování

Jednou z možností, kam by mohla města v kraji odpad odvážet, je spalovna společnosti United Energy v Komořanech, která by měla mít kapacitu 150 tisíc tun odpadu.

Už téměř tři roky má od kraje veškerá povolení, ale stavba za 3 miliardy korun stále nezačala. A dokud nebude mít zajištěný odpad, nic se nezmění.

Spalovna má předběžné dohody s řadou měst, ale vše posunul prodloužený termín skládkování, které mělo původně skončit už za čtyři roky.