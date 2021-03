Exsenátor Novák dál nesmí vycestovat ze země, soud žádost zamítl

Od té doby je Novák pod dohledem probační služby.



„Pečlivě jsme žádost zvážili a máme za to, že jí nebylo možné vyhovět,“ sdělil předseda senátu Jiří Blažek. „Na straně pana obviněného jsou dále vazební důvody,“ podotkl. Jde o důvody takzvaně útěkové.

Novák je německý občan, českého občanství se vzdal. Trvalý pobyt má v Düsseldorfu.



„Jsem z rodiny, kde polovina byla německá. Cítím se víc Němcem než Čechem,“ uvedl Novák před senátem. „Jde mi jen o cestování do Německa, nikam jinam nepotřebuji.“



V Česku žije s manželkou v Chomutově v nájemním bydlení. Protože mu prý nestačí český důchod, pracuje ještě pro několik firem, které se zabývají výstavbou čerpacích stanic a jejich údržbou.

V souvislosti s dotační kauzou byl v prosinci 2016 zadržen na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem po příletu ze Spojených států. Poté byl v říjnu 2017 vydán k trestnímu stíhání do Česka.

Nechce ho Nový Zéland ani USA

Právě kolem cestování Nováka v roce 2016 se veřejné zasedání nejvíce točilo. Novák tehdy nějakou dobu pobýval v USA, odkud chtěl odjet na Nový Zéland, prý kvůli možným investičním příležitostem. Na jeho území ale nebyl pro svou trestní minulosti, kdy už byl odsouzen za korupci, vpuštěn. Proto musel letět zpět do Los Angeles.

Odtud prý chtěl Novák, který už tehdy věděl, že je kvůli dotační kauze v hledáčku české policie, dobrovolně hned letět do Česka. Manželka proto prý zařídila let do Prahy přes Frankfurt. Letenku ale nebyl schopný doložit.

Z důkazu, který předložil státní zástupce však vyplynulo, že mu s ohledem na postup Nového Zélandu zakázaly vstup na své území i Spojené státy, které mu následně zajistily letenky do Evropy.

„Já jsem po návratu ze Zélandu vůbec neměl zájem vstupovat na území USA, proto o tomhle ani nevím. Z USA to byl dobrovolný návrat. Letenky sháněla manželka. Víc o tom nevím,“ podotkl Novák při své výpovědi a doplnil, že kdyby se chtěl vyhýbat návratu do Česka, dnes by tu nebyl.

Spojené státy mu ve zmíněném roce 2016 na pět let zakázaly vstup na své území. Tento zákaz tedy vyprší letos v prosinci.

Na otázku soudce, proč si tehdy, kdy byl tak „rozlítaný“ a nikdy se nechtěl něčemu vyhýbat, nezaletěl do Česka převzít usnesení o zahájení trestního stíhání, odpověděl: „Věděl jsem, že se mi to policie snaží doručit. Advokát mi řekl, že o tom s policií jedná,“ doplnil.

Advokátovi prý nicméně nedal pokyn, aby českou policii informoval, že má namířeno na Zéland. „Myslel jsem, že když s nimi průběžně jedná, sdělí jim to,“ řekl. „Kdyby mi tehdy někdo řekl, že musím přiletět do Čech, tak to udělám.“

„Máme důvodné pochybnosti o vašem dobrovolném návratu do Evropy,“ podotkl Blažek a zmínil, že po zadržení v Německu Novák nejprve nesouhlasil s vydáním do Česka.

„Jste ohrožen až šestnáctiletým trestem. Už jen tato skutečnost může bez dalšího založit vazební důvod. Ve vašem případě se k tomu přidávají i skutečnosti z roku 2016,“ řekl soudce Blažek směrem k Novákovi.

Novákův advokát Tomáš Gřivna si ponechal lhůtu pro případné podání stížnosti proti rozhodnutí.

Za ROP Severozápad až 16 let vězení

V případu ROP Severozápad čelí obžalobě celkem 27 lidí, mezi nimiž je řada někdejších vlivných politiků či podnikatelů včetně bývalé hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové (ČSSD).

Právě Novák, bývalý senátor a exstarosta Chomutova, byl podle žalobce jedním z hlavních dirigentů mašinerie, v níž podle policie prošly ovlivněným hodnotícím procesem v letech 2008 až 2011 projekty za více než deset miliard korun. Novákovi i většině dalších obžalovaných hrozí až šestnáctileté tresty.

Důležitou figurou byl pro kriminalisty někdejší šéf dotačního úřadu Petr Kušnierz. Muž, který už v minulosti za dotační čachry seděl, se totiž stal spolupracujícím obviněným. Policie měla k dispozici i odposlechy.

„Nikdy jsem se nezúčastnil žádného ovlivňování evropských projektů, natož abych byl hlava nějaké organizované skupiny,“ uvedl Novák při středečním veřejném zasedání.

Kdy začne hlavní líčení v případu, zatím není jasné. Pravděpodobně v druhé polovině roku.

Novák už byl v minulosti odsouzený za korupci. V roce 2012 dostal čtyřletý trest za to, že jako starosta Chomutova vzal 42milionový úplatek. Do vězení se mu však nastoupit příliš nechtělo. Sváděl to na zdravotní stav. Nástup za mříže se mu dařilo odkládat několik měsíců.

Nakonec ho zatkla policie a eskortovala do věznice. Soudy totiž měly obavu z jeho útěku. Novák však vyšel z vězení dřív. V květnu 2015 byl předčasně propuštěn se čtyřletou zkušební dobou poté, co se za něj zaručil motorkářský klub.