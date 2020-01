Tipy na zajímavé weby: dostávejte lepší dárky a peníze na nákupy

Tvorba seznamů dárků

Blíží se narozeniny člena rodiny, ale i kamaráda či kolegy. Jste pozvaní na svatbu, oslavu narození ratolesti, nebo chcete udělat radost dotyčnému na Vánoce? Ale jaký vhodný dárek koupit, aby se obdarovanému hodil a přitom nemusel předstírat nadšení? Pomoci by s tím mohla následující služba.

Na webu ToMiKup.cz si lze snadno a rychle vytvářet seznamy přání na dárky. Sami volíte, kdo vaše přání uvidí. Zapisovat si můžete také své nápady na dárky pro přátele. Díky tomu pro vás bude nákup dárků na poslední chvíli hračkou. Takzvané wishlisty, tedy seznamy toho, co byste si kdy a k jaké události přáli, si tvoříte klikáním a řadíte je do takzvaných regálů. Tak získáte jedinečný přehled o věcech, které si přejete, a okruh vašich známých se ve všem bude dobře orientovat. Nejlepší je si do služby vše zapisovat průběžně.

U každého uvedeného dárku je možné nastavit prioritu a v detailech lze specifikovat přesně, co chcete, včetně možnosti vložit a ukázat to na fotografii či odkazu v e-shopu. Vytvořený seznam lze potom sdílet s přáteli, prostřednictvím odkazu nebo nastavit, že chcete, aby se k němu dostal jen určitý okruh lidí. Pokud se některý z dárců rozhodne, že dárek koupí, klikne na tlačítko rezervovat a ostatní se dozví, že ho už nemají pořizovat. Navíc obdarovaný neví, kdo tak učinil, čímž nepřijde o moment překvapení. Služba umí připomínat i blížící se narozeniny, a tak na ně už nezapomenete.

Vše pro cyklistiku

I přesto, že hlavní cykloturistická sezona je již pryč, není důvod nevyrazit na kole i teď, nebo se nepřipravit na tu další. Že s kolem teprve začínáte a nevíte, kde se nacházejí nejlepší trasy? Potom zamiřte na web Cykloserver.cz.

Kromě pravidelných článků na téma cykloturistika a vše kolem ní na webu najdete mnoho zajímavých informací. Tipy na výlety vám pomohou naplánovat nejen nejvhodnější cyklovýlet na míru vašim potřebám, ale také odhalí zajímavá místa, a to nejen v České republice. Dozvíte se, kde se konají závody na kolech, a můžete nahlédnout do kalendáře akcí.

V knihovně je možné zakoupit tiskové publikace o cykloturistice a v bazaru za výhodnější cenu vybavení. V databázi a na přehledné mapě potom máte možnost vybírat ze stovek cyklovýletů po celém Česku. U trasy se nachází informace o její délce, náročnosti, výškovém profilu, vyznačení na mapě a nechybí možnost si ji stáhnout například do smartphonu.

Peníze zpět za nákupy

Nakupovat na internetu a ještě přitom dostávat peníze zpět. To je zajímavá možnost, které využívá už podstatná skupina Čechů. Jde o tzv. cashback. Speciální servery díky tomu vrací svým návštěvníkům část peněz za uskutečněné online nákupy – jde až o několik procent z utracené částky.

Jedním z nich je Vrtanépeníze.cz, který registrovaným návštěvníkům nabízí při nákupech možnost střádat si peníze na speciálním účtu a při dosažení 300 Kč je částka vyplacena na bankovní účet. Vše funguje na základě provize ze zprostředkování obchodu. To znamená, že pokud nakoupíte v e-shopu, se kterým Vrtanépeníze.cz spolupracuje (vstoupíte do něj právě z tohoto portálu), budete automaticky identifikováni a po dokončení nákupu získáte část peněz zpět (zpravidla vybrané procento z konečné ceny).

Vrtanépeníze.cz jako zprostředkovatel si nechá svoji provizi a vám z ní vyplatí poměrnou částku. Vše funguje na principu affilate marketingu (provozního systému). A kolik můžete získat zpět? Například u obchodů Pilulka.cz a AboutYou se vrácená provize činí 2,5 % a u Bonprix.cz dokonce 4,5 %. Do systému je zapojeno několik stovek serverů.

Uwwwízlo v síti

Vše, co jste chtěli vědět o pronájmu, a byli jste líní to hledat, nebo se na to zeptat, najdete na Rádce.ulovdomov.cz. K dispozici jsou jak sekce pro nájemce, tak pronajímatele. Nechybí legislativa či vzory smluv, co říká zákon, tahák nájemce a další užitečné informace.

Jste-li fandy do vláčků, železnice a vše kolem, potom byste neměli minout tento web. Na něm najdete odkazy na historické železnice a dopravní muzea v Česku a na Slovensku.

Na interaktivní mapě Mapotic.com/posedy najdete možnost prohlížet si posedy. Nápad fotograficky dokumentovat tyto svérázné stavby autor dostal někdy v roce 2010. V současnosti jich v databázi figuruje 140. Jen obtížně by však rostla bez pomoci všímavých příznivců, kteří posílají tipy na další objevené kousky. Víte-li o nějakém zajímavém posedu, který by mohl sbírku obohatit, doplňte ho i do této mapy.