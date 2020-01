Tipy na zajímavé weby: naklikejte si profesionální vzhled životopisu

Tvorba profesionálních životopisů

Říká se, že štěstí přeje připraveným. A tak jestliže aktuálně přemýšlíte o změně pracovní pozice, potom byste si měli připravit životopis (CV). Aktuální ekonomická situace navíc přispívá k dalšímu osobnímu růstu nebo změnám v životě. Objevíte-li nějakou vypsanou pracovní pozici, která by se vám líbila, můžete personalistovi firmy poslat ihned e-mail se životopisem. Pokud ho však máte připravený.

Jestliže si nyní myslíte, že ze „šuplíku“ vytáhnete váš léta starý a lehce ho oprášíte, tedy doplníte aktuální pozici a máte hotovo, jste na omylu. Profesionální a moderní životopisy dnes vypadají zcela jinak. Výhodou je, že je však už nemusíte nutně vytvářet ve Wordu či jiném tabulkovém procesoru, ale lze je nechat vygenerovat či naklikat v jedné ze služeb, do které zadáte informace. Ta je vloží do vybrané šablony a výsledkem je životopis v kýžené podobě.

Služba Hloom.com disponuje obrovskou sbírkou více než 400 šablon CV se všemi druhy stylů – od klasických po moderní, od minimalistických po zdobené. Obsahují prvky, jako jsou sloupce (aby na každé stránce bylo více informací), nebo grafické prvky, které jim dodají originální nádech. V prvním kroku si vyberete váš styl, respektive požadovaný vzhled a v dalších potom jen vyplňujete – služba se vás ptá na základní informace, kde jste pracovali, zkušenosti atd. Zvolit si lze i předpřipravené činnosti (ty jsou dostupné v angličtině, a tak si je musíte v případě, že chcete mít CV v češtině, upravit). Po dokončení vyplňování se zobrazí náhled. Životopis máte možnost stáhnout si jak ve formátu PDF, tak TXT či DOCX.

Databáze infografik

Světem hýbe nepředstavitelné množství informací. Denně se jejich počet zvyšuje – neustále přibývají nějaké nové, stávající se aktualizují. Chcete-li být v obraze, potom se musíte probrat mnoha zprávami. Přitom nejde pouze se jimi probrat, ale také je zpracovat – pochopit. A v tomto pomáhá grafika. Jeden obrázek totiž obvykle vydá za tisíc slov. Tento fakt dal vzniknout fenoménu jménem infografika (informační grafika).

S infografikou se léta setkáváte. Například velmi rádi ji používají novináři v článcích, na internetu, ale i v tištěné podobě, kde vizualizují určité informace a data. Pracují s ní také další obory, kde grafika dává větší smysl než texty. Všem umožňuje pojmout různé druhy informací. Infografika má za cíl jasně a ve stručnosti podávat informace tak, aby se u nich nemuselo namáhavě přemýšlet. Konkrétně jde o obrázek v dostatečné kvalitě, který představuje tiskovou zprávu, zajímavá data, novinky na trhu, různé zajímavé informace nebo problémy z nového úhlu. Tento server slouží k jejich uveřejňování. Jde tedy o jakousi databázi různých infografik vytvořené pro Čechy. Pro přehlednost jsou zatříděny do rubrik, jako např. business, finance, cestování apod.

Podpora po školáky a absolventy

Pro všechny žáky škol a následně absolventy tu je informační webový systém, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty.

Informace jsou rozdělené do sekcí jako žáci ZŠ, žáci SŠ, pedagogové atd. Přináší informace o nabídkách školských zařízení u nás a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí. Žákům základních škol tak může pomoci vybrat školu a obor vzdělání, absolventům začlenit se do pracovního procesu či řešit problémy při studiu. Zajímavá jsou videa, která pomohou vytvořit si představu, co všechno je potřebné při volbě povolání zvažovat. V systému nechybí ani rady a doporučení pro všechny zájemce z oblasti kariérového rozhodování, příklady dobrých praxí zaměřené na problematiku vzdělávání a uplatnění zdravotně postižených či na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

Uwwwízlo v síti

Tisíce hraček, oblečení, elektroniky a dalších doplňků najdete v čínském elektronickém obchodě Aliexpress.com. Pracuje na podobném principu jako Amazon či v Česku Aukro. Obchodníci na něm nabízejí své zboží celému světu. Pokud s dodáním nespěcháte, můžete si ho nechat dopravit zdarma.

Ještě jeden obchod na internetu, který se však tentokrát zaměřuje na podivné, šílené, vědecké a další předměty, se jmenuje Thisiswhyimbroke.com. Nacházejí se v něm šílenosti jako hrnek ve tvaru objektivu, Gameboy dress, průhledná kanoe, kráječ na pizzu ve tvaru lodi Star Trek Enterprise, bambusová klávesnice a mnoho dalšího.

Online-convertor.com nabízí uživatelům elektronických čteček online konvertování souborů do formátu podporující konkrétní typ čtečky. Vstupním souborem může být ten s příponou TXT, DOC, PDF, HTML atd. a jako výstupní jsou k dispozici PDF, ePub, HTML, LIT, LRF, MOB atd. Pak stačí kliknout, soubor se nahraje, zkonvertuje a následně máte možnost si ho stáhnout. Na této stránce najdete i další konvertory (videa, audia, obrázků atd.).