Tipy na weby: Hudební služba s 53 miliony skladeb nebo cesty za zážitky

Hudba na dosah ruky

Muzika na míru každému posluchači. I tak by se dala charakterizovat tato hudební služba. K poslechu je připraveno přes 53 milionů skladeb a další kvapem přibývají. Pro srovnání, Apple Music jich má v archivu 50 milionů, Google Play 40 milionů a Spotify 35 milionů.

Přestože za použití služby je nutné měsíčně z kapsy vytáhnout 165 Kč, existuje i ve zdarma dostupné verzi. Má však jistá omezení - obsahuje nejen reklamy, ale hudbu nepřehrává v nejvyšší možné kvalitě a neumožňuje stahovat. Všechny funkce Deezer.com je možné vyzkoušet po dobu 30 dní naplno a zcela zdarma. Po registraci či přihlášení facebookovým účtem si tento zkušební mód aktivujete.

Deezer.com obsahuje skladby všech žánrů a dekád včetně nejnovějších hitů. Navíc hudbu umožňuje poslouchat i stahovat. Nechybí připravené playlisty či možnost tvořit vlastní. Funkce Flow navíc sleduje vaše playlisty a doporučuje hudbu, která by se vám mohla líbit. Mimochodem, pokud byste zatoužili po textech skladeb, tak i ty u nich najdete (kompletní jen v placené verzi). Bonusem je možnost službu využít i jako rádio – nonstop poslech hudby podle žánru. Pro snadnější ovládání existuje i ve verzi pro Windows, Android a iOS.

Mapa nabíjecích stanic pro elektromobily

I přestože síť nabíjecích stanic v České republice není nikterak velká, stále pomalu roste. Alespoň to dokazuje mapa informující o tom, kde všude je možné v tuzemsku elektromobil dobít.

Prostřednictvím interaktivní mapy je možné na mapách najít u nás rozmístěné elektro nabíjející stanice. V současnosti jich je několik stovek a další přibývají. Zobrazovat je možné buď všechny, nebo jen ty vyhovující určitým parametrům - podle svého příkonu (k dispozici jsou stanice 230V a 400V atd.). Nechybí ani několik slovenských stanic. Po kliknutí na záznam se zobrazí podrobnosti o nabíjecím místě (např. délka kabelu, zda je nabíjení nutné dopředu domluvit, kontakt, GPS souřadnice atd.). Mezi nabíjecími místy často najdete zámky a hrady, ale také rodinné domy.

Zážitková turistika v Praze

Guidilo.com je ojedinělý projekt, který dává dohromady to nejlepší z velkých cestovatelských portálů, jako je Coach Surfing nebo Trip Advisor. Za cíl si klade ukázat cizincům, jak se baví Češi v Praze, a ukázat jim taková místa, kam se normální turista jen tak nedostane.

Obsah tvoří online komunita, která spojuje cestovatele z celého světa s místními, aby se podělili o své záliby a zájmy ve formě jedinečných zážitků, které se vymykají z klasického konceptu turistické návštěvy města. Je to místo, kde může zájemce najít, rezervovat, ale i nabízet vlastní zážitky a unikátní aktivity v Praze. Za projektem stojí dvě podnikavé kamarádky. Obě mají spoustu známých po celém světě, kteří je kontaktovali, když se do Prahy chystali. Chtěli rady, kde se ubytovat, kam zajít na večeři, co dělat přes den, nebo kde mají nejlepší pivo. I toto byl impulz pro vznik této služby. Do komunity se jako průvodce můžete zapojit i vy.

KamJezdí.cz je netradiční cestovatelský magazín na českém internetu, který jednoduchou a zábavnou formou popisuje cestování šikovných a úspěšných Čechů z nejrůznějších oborů.

Web Vašekola.cz slouží jako online registr kradených kol. I tímto způsobem mohou jejich majitelé zkusit vypátrat „nového“ majitele. Na tomto místě je možné si i ověřit podle výrobního čísla, zda kolo, které kupujete z druhé ruky, není náhodou kradené.

Divácky úspěšný seriál Most! sice skončil, ale fandové kolem něj tvoří komunitu dále. Pokud vás zajímá, na kterých místech se natáčelo, mohla by se vám hodit speciální mapa Dycky Most!. Vydejte se navštívit místa známá z televize.