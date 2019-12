Tipy na zajímavé weby: výhodnější pronájem bytu nebo kontrola potravin

Pronájem bytu nemusí být dřina

Ekonomika funguje, lidé mají dobrou práci a bohatnou. Není tak divu, že byty jdou na dračku, a to i jako případná investice. Následně dochází k jejich pronájmům, a tak vydělávají další peníze. S pronájmy však mohou být spojené také starosti, rizika a případné další nepříjemnosti. Pokud chcete z pronájmu získávat každý měsíc peníze na účet a o nic se nestarat, možná by se vám mohla hodit tato služba.

Server Idealnínájemce.cz je určen všem majitelům bytů, kteří ho chtějí pronajmout. Po vyplnění formuláře se někdo z nich ozve, ujasní s vámi detaily o pronájmu a odehraje se schůzka. Následně dojde k prohlédnutí bytu, a na základě tržních dat se určí cena nájmu, aby byla co nejvýhodnější a zároveň bylo realistické byt pronajmout. Po odsouhlasení nabídky se podepíše nájemní smlouva a byt převezme službou. Od tohoto momentu se o nic nemusíte starat – už žádné starosti a rizika a vy si užíváte bezstarostný příjem. Každý měsíc vám přijdou peníze na účet. Služba do bytu sežene podnájemníka, byt bude pravidelně kontrolovat, řešit případné opravy a jednou za půl roku pošle report o jeho stavu. Naopak ti, kteří chtějí bydlet, mají dostupné nabídky bytu v sekci pronájem. Nacházejí se zde všechny potřebné informace, včetně fotografií a ceny za pronájem.

Procesory jsou srdcem počítačů. Jejich výkon v tandemu s operační pamětí určuje, jak rychlý PC bude a kolik toho zvládne odpracovat v nejkratším čase. Který procesor však do nového PC vybrat, a přitom nezaplatit zbytečně více? Nebo vás zajímá, jak si vede výkonově ten váš, a třeba ho i chcete porovnat s jinými, papírově výkonnějšími?



Tak jak na trh přicházejí postupně nové generace procesorů, ty staré zlevňují, někdy však nejnovější verze nemusí být nutně rychlejší než ta předchozí. Může se tak stát, že pomalejší nová verze, bude méně výkonná než ta starší, která je přitom levnější díky snížení ceny. Abyste v tom měli jasno a třeba i odhalili, zda má cenu připlácet za výkon, je tu web CPUBoss.com. Je to databáze procesorů Intel a AMD. V ní jsou zaneseny jednotlivé modely s popisy CPU, technologiemi, funkcemi a dalšími detaily. To podstatné se skrývá v testech, kterým byly podrobeny, a pomocí srovnávače je možné nechat zobrazit rozdíly mezi vybranými modely. Snadno tak zjistíte, co který procesor umí a jak je na tom s výkonem v různých testech.

Zbavte se louskání složení potravin z etiket

Občanské sdružení FérPotravina.cz označuje svým logem potraviny bez zbytečné chemie, respektive aditiv a s adresným původem. Na jejich webu tak máte možnost najít opravdu kvalitní potraviny – ty, které od sdružení získaly toto ocenění.

Při udělování této ochranné známky se zohledňuje vliv potraviny nejen na zdraví, ale i přírodu. Potraviny musí splňovat základní nutriční předpoklady, nesmí obsahovat éčka ani umělá aromata. Hodnocení se uděluje na základě informací na etiketách, takže pokud je někde skryté éčko, dozvíte se to i vy. Výhoda tohoto ocenění tak spočívá v tom, že etikety nemusíte číst vy, ale někdo jiný to udělá za vás. Logo se uděluje na jeden rok a za poplatek 5 tisíc korun za výrobek. V detailu záznamu navíc zjistíte informace jako například délku trvanlivosti, hmotnost, orientační cenu, výrobce, zemi původu, kalorie, nutriční hodnoty, složení, alergeny a další informace.



Vyhledávat v databázi lze nejen na základě názvu a popisu, ale také prostřednictvím EAN kódu. Výhodou je, že zde najdete přehledně informace, které bývají obvykle v méně čitelné podobě na etiketě – napsány například malým písmem. A protože většina lidí chce informace o tom, zda jsou potraviny zdravé, vědět v obchodě, nechybí ani mobilní aplikace pro Android a iOS.

Uwwwízlo v síti

Online kalkulaček na internetu najdete celou řadu. Chcete-li si však zařídit hypotéku či ji refinancovat, podívat se, jak by vycházela ta americká anebo porovnat ostatní dostupné varianty, potom by vám mohla přijít vhod stránka Hypotečníkalkulačka.cz. Najdete zde nejen toto, ale také možnost poradit se s makléřem či si úvěr předjednat.

Nejfotografovanější místa na Zemi odhalí projekt Sightsmap.com. V interaktivní podobě a reálném čase přináší informace o tom, co fotografují uživatelé nejčastěji. Data pocházejí z portálu Panoramio, na kterém fotografie uživatelé sdílejí. Praha patří mezi jednoho z těchto míst a konkrétně tím nejfotografovanějším objektem je orloj.

Úložiště pro sdílení souborů vznikají a také zanikají. Jedním z těch déle sloužících českých je také Sdílej.cz. Lze na něm najít nejen různý obsah (legální i nelegální), ale také jeho služby využít pro nasdílení svých souborů.