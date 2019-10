Tipy na zajímavé weby: poznejte systém pevností v Česku

Československé opevnění

Mezi oblíbené turistické cíle patří i bunkry. K čemu sloužily a kde všude se na našem území nacházejí prozradí portál Bunkry.cz.

Obsahuje informace o pevnostním systému budovaném v letech 1935-38 na území Československé republiky. Toto opevnění, které patřilo k nejdokonalejším evropským pevnostním systémům, se stalo unikátní stavebnětechnickou památkou připomínající vysokou technickou úroveň a umění našich předků.

Kromě článků a informací všeobecného charakteru můžete na Bunkry.cz najít internetový obchod s fortifikační literaturou, rozsáhlou sbírku dobových fotografií pevnostních objektů, turistické informace o zpřístupněných pevnostních objektech, databázi odkazů na stránky zabývající se fortifikačními systémy v Evropě a další užitečné informace.

Pevnostní systém tvořilo několik tisíc objektů, dodnes se jich řada dochovala a prošla opravou. Na webu se můžete dozvědět nejen kde se nacházejí tvrze, ale také prozkoumat opevnění, zjistit, jaká měla být jejich výbava, jaké byly jejich prvky atd. A nechybí také fotogalerie jednotlivých součástí.

Podobné weby Ropíky.cz – lehké opevnění

Opevnění.cz – mapa opevnění

Které frekvence jsou k čemu využívány

Český telekomunikační úřad provozuje na svém webu aplikaci mapující využití celého tuzemského rádiového spektra. Díky tomu snadno zjistíte, jaké služby využívají konkrétní frekvenční pásmo. Víte například, jaká frekvence je využívána pro wi-fi, rozhlas či mobilní telefon?

Aplikace pomůže nejen jako zdroj informací, ale také si díky ní můžete ověřit, za jakých podmínek mohou být v konkrétních kmitočtových pásmech provozovány produkty, které si zakoupíte. Například před nákupem dálkového ovládání si ověříte, zda kmitočty uváděné na modelu odpovídají pásmům, která jsou v ČR pro tento účel vyhrazeny. Dobrat se informací pomohou barevné ikony a také vyhledávač či filtrování podle kmitočtu, služby či aplikace.

Podobné weby ČTU.cz – pokrytí televizního a rozhlasového vysílání

ČTU.cz/LTE – pokrytí mobilními sítěmi v ČR

Maximum informací o firmách na jednom místě

Komu patří firma, která začala ve vašem okolí působit? Co je to za člověka, který ji řídí, neměl náhodou podobnou firmu, co již zkrachovala? V jakém oboru firma podniká? Je solventní? Je živnostník spolehlivý? Toto a mnoho dalších otázek vám pomůže zodpovědět služba monitorující firmy a podnikatele.

Představte si, že si chcete nechat udělat rekonstrukci koupelny, zateplit fasádu či položit novou krytinu na střechu. Máte-li již předvybrané firmy či živnostníky, kteří by na to byli vhodní, můžete je prověřit. Stránka přináší přehledné a komplexní informace o těchto subjektech - zobrazuje základní informace, vazby, historie, finanční ukazatele, insolvence, veřejné zakázky.

Díky tomu nemusíte trávit hodiny procházením desítek portálů a webů veřejné správy. Služba hlídá i vybrané parametry, jako například co firma dělá či zda se náhodou nedostala do insolvence. Některé informace lze prohlížet bez registrace, jiné pouze s ní a všechny potom za poplatek (od 889 Kč).

Podobné weby Detail.cz – dozvíte se o firmě informace na jednom místě

Info.mfčr.cz – administrativní rejstřík ekonomických subjektů

Uwwwízlo v síti

Jednu z nejznámějších a nejoblíbenějších map pracující také offline lze nalézt na webu Maps.me. Vyniká databází POI (tedy body zájmu), je dostupná i formou aplikací pro smartphony, a tak může pomoci i s navigací.

Memrise.com je služba, která vám pomůže s výukou cizích slovíček. Po přihlášení si nastavíte, z jakého jazyka se chcete učit (čeština bohužel chybí) a jaký se chcete naučit. Poté se zobrazí různé lekce a v nich slovíčka, která jsou předčítaná ve zvoleném jazyku.

Na internetové stránce Worldometers.info se nachází celá řada dat. Věděli jste například, že na planetě žije skoro 8 miliard lidí, tento rok bylo vyrobeno přes 35 milionů automobilů, napsáno přes milion knížek či ztraceno přes dva miliony hektarů lesů?