Tipy na zajímavé weby: objevte funkční e-shopy k prodeji i oblíbené spoty

E-shopy k prodeji

Je-li i vaším snem vlastnit a provozovat internetový obchod, potom zbystřete. Existují weby, kde je možné koupit hotová a již funkční řešení.

Nechcete-li budovat e-shop od začátku, ale raději byste získali nějaký již fungující, potom je můžete získat v aukcích nebo na tržištích. Jednou z možností je využít i poměrně nedávno vzniklý web Eshopiště.cz. Provozuje ho jedna z největších tuzemských firem zabývající se pronájmem technologií a řešením pohánějící e-shopy. Ceny hotových e-shopů se pohybují od několika tisíců, až po desítky milionů korun.

Zájemci na tomto tržišti mají možnost prodávat fungující e-shopy, zatímco ti, kteří přemýšlejí o jejich provozování, zde mohou získat již zavedené e-shopy s několikaletou historií. Služba je tak vhodná zejména pro ty, kteří hledají investici pro svůj online obchod, nebo naopak pro ty, kteří se projektu již nechtějí věnovat. Nákup internetového obchodu probíhá obdobně jako v e-shopu - stačí si vybrat z katalogu. U detailu nechybí informace o obchodu, jako je obrat, stáří, důvod prodeje apod. K dispozici je i kontakt na prodávajícího, jehož se lze v případě zájmu o koupi na cokoliv dalšího zeptat.

Nejoblíbenější TV reklamy

Máte rádi reklamy? Potom byste neměli minout web zaměřený nejen na publikování zajímavých videoreklam. TVspoty.cz je mimo jiné i jakýmsi archívem reklam, takže pokud jste si nějakou oblíbili, stačí ji vyhledat.



Kromě obsáhlého katalogu najdete vpravo možnost podívat se na aktuálně vysílané reklamy. Spoty lze zobrazovat podle klíčových slov. Na portálu naleznete i zahraniční reklamy, trailery a znělky. U spotů se nachází jak textová informace, která ho popisuje (značka, herci, hudba, země, rok atd.), tak možnost ho hodnotit a přidávat vlastní komentáře. Pokud chcete reklamu poslat svým známým, pak máte možnost hned několika možnostmi (jako URL odkaz, nalinkovat na Facebook, Twitter atd.). Není-li zde uvedena konkrétní reklama, kterou hledáte, využijte tlačítko vpravo nahoře a přidejte ji. Naopak pokud nějakou hledáte, zadejte poptávku, třeba vám někdo v diskusi poradí.

Porovnávač půjčoven lodí a raftů

Vodácká sezona je sice pro letošní rok minulostí, ale to neznamená, že na tu příští se nemůžete začít připravovat už nyní. Komunitní služba Vodácisobě.cz existuje sedmým rokem. Slouží lidem, kteří se chystají na vodu, nemají své vlastní vybavení a rádi by si ho půjčili, za co možná nejlepší poměr cena/výkon.

Parta zájemců tak vloží poptávku, specifikuje požadavky a půjčovny lodí si ji prohlédnou. Mají možnost se potom o nabídku ucházet a pro komunikaci mohou využít interní chat. U detailu aukce se komunikace zobrazuje všem návštěvníkům, stejně tak jako vložené nabídky, takže informace může využít i pasivní uživatel webu. Vodáci si z nabídek následně vyberou tu nejpřijatelnější. Na webu nechybí hodnocení formou recenzí, které následně mohou ovlivnit rozhodování dalších zájemců.

Do služby je v tuto chvíli zapojeno přes 85 půjčoven lodí a raftů z celé republiky, což tvoří zhruba 2/3 celkového počtu dostupných v ČR. Jejím prostřednictvím bylo dosud zprostředkováno více než 1 450 vodáckých výletů na 12 nejpopulárnějších českých řekách. Počet fanoušků na sociálních sítích přesahuje hranici tří tisíc.

Uwwwízlo v síti

Problematice alternativních pohonů se věnuje internetový magazín Hybrid.cz. Od roku 2006 přináší informace ze světa hybridů, elektromobilů či třeba aut na plyn a vodík. Na serveru nechybějí články ani o jednostopých dopravních vozidlech, jako jsou elektrokola, elektromotorky či elektroskútry.

Railpage.net přináší informace ze světa železnic. Pokud jste vláčky a vším kolem nich fascinování, pak by vám neměl uniknout.

Pochopit či najít to, co hledáme v zákonech, je běh na dlouho trať. Toho si všimli lidé kolem webu Ley.cz a chtějí nám s tím pomoci. Zákony zpřístupnili online a umožnili v nich fulltextově vyhledávat.