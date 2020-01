Tipy na weby: Každý den jeden placený program zdarma či databáze knih

Získejte každý den software zdarma

Nic na světě není zdarma, ani software. Na druhou stranu v některých případech vybrané aplikace z různých důvodů mohou být poskytovány bezúplatně – jsou dotované jinými způsoby. Někdy se však může stát, že získat lze i jinak běžně placený program, a to zcela zdarma. Tak například tento web každý den jednu jinak placenou aplikaci zdarma přináší. Získat je možné například Total Commander, Zoner Photo Studio, Advanced SystemCare Pro a další.

Web Giveawayoftheday.com totiž na základě dohody s výrobci či distributory software přináší každý den jednu či více placených aplikaci k užívání zdarma. Na serveru se ke stažení objeví vždy pouze na 24 hodin a narazit lze na řadu zajímavého softwaru. Ve většině případů jde o plné verze, které lze využívat nekomerčně, někdy se však nějaké omezení najde – například se k nim neposkytuje technická podpora, jisté funkce má omezené, nebo funguje pouze rok apod. Abyste na web nemuseli chodit každý den, a tak procházet nabídky, doporučujeme vložit svoji e-mailovou adresu a nabídku si nechat každý den zaslat automaticky. Nechcete-li k tomuto účelu svoji schránku využít, potom doporučujeme přidat si do své čtečky RSS kanál. Možná se tak časem dočkáte i softwaru, který byste chtěli získat zdarma.

Podobné weby Sharewareonsale.com – software zdarma

Tricks-collections.com – licence k softwaru zdarma

Specifika českého e-commerce trhu

Český trh s e-commerce, tedy tuzemský elektronický obchod, každý rok přepisuje historická data. Daří se mu, a to je dobře. Jestliže se o něm chcete dozvědět více – například kolik existuje v tuzemsku e-shopů, jaké mají obraty, které kategorie zboží se nejvíce prodávají apod., potom byste neměli minout tento web.

Provozuje ho společnost Shoptet s porovnávačem zboží Zboží.cz a v reálném čase monitoruje počet on-line obchodníků, obraty, nejprodávanější zboží a jiné veličiny. V Česku je právě aktivních skoro 42 tisíc e-shopů, což je v přepočtu na obyvatele nejvíce v Evropě. Letos se přitom očekává meziroční nárůst o 16 %. Raketově roste i jejich celkový obrat, který má za rok 2019 dorůst 161 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 16 %.

Ekonomické ukazatele navíc zasazuje do širších kontextů spotřebitelského chování. Web tak sleduje i poptávku po jednotlivých kategoriích zboží, třeba že nejčastěji prodávaným sortimentem je oděv, nejprodávanějšími produkty telefony, prodej altánů a zahradních domků meziročně narostl o 2 194 %. Poskytuje také přehled o používaných technologických řešeních či procentuální přehled zařízení, ze kterých lidé nakupují.

Zajímavý je kupříkladu vývoj preferovaných způsobů platby, mezi nimiž dominuje dobírka a hrazení bankovním převodem (v obou případech 34 %). Zatímco však podíl „offline“ placení, tedy dobírkou a osobně při vyzvednutí, dlouhodobě klesá, platby převodem a kartou on-line jsou na vzestupu. Nejčastěji pak bývá doručení zboží svěřeno České poště (36 %, ale každým rokem toto procento klesá) a v pomyslném žebříčku na druhém místě je s velkým odstupem Zásilkovna se 17 %. Osobně si lidé zboží vyzvedávají v 6 % případů, přičemž toto číslo mírně stoupá.

Podobné weby Českýkošíkroku.cz – studie o české e-commerce

Shoproku.cz – nejlepší oceněné e-shopy

Československá databáze knih, autorů a přátel knih

Asi neexistuje filmový fanoušek, který by neznal server ČSFD.cz. To, co je pro něj rozcestník do světa filmu, je pro náruživého, ale i běžného čtenáře vstupní branou server ČBDB.cz. Obsahuje totiž ucelenou československou bibliografickou databázi.

Hledáte-li tak základní informace o vybrané knížce včetně hodnocení, informace, jak vypadá přebal, ISBN, počet stránek, kdy vyšla či její anotaci, zde máte vše na jednom místě. Nechybí ani komentáře a registrovaní uživatelé si po založení svého profilu mají možnost vést vlastní knihotéku a jednotlivé knížky doporučovat ostatním uživatelům. Tito členové přitom mohou do databáze vkládat také nové tituly.

Aby toho nebylo málo, tak na serveru najdete databázi spisovatelů publikací a o nich řadu informací. Díky žebříčkům se lze podívat, která kniha je aktuálně nejvíce čtená, nejlépe či nejhůře hodnocená a filtrovat je lze i podle kategorií. Díky napojení na internetové knihkupectví lze publikace také zakoupit a v případě prohlížení databáze v terénu nechybí ani aplikace pro přenosná zařízení s iOS a Android.

Podobné weby Databázeknih.cz – databáze spisovatelů a knih

Čítárny.cz – literárně vzdělávací portál

Uwwwízlo v síti

Sportovní fanoušci mají nyní možnost zjistit, kde je jejich fandění vítáno. Jinými slovy - ten, kdo se rád dívá na sportovní přenosy v hospodě či jiném restauračním zařízení, má teď díky interaktivní mapě možnost najít nejen ve svém okolí, ale po celé ČR místa, kde lze sledovat sportovní přenosy - fotbal, hokej, tenis, různá mistrovství atd.

Lidí na práci je dnes málo, a tak vznikají projekty, které by těm, co chtějí pracovat, umožnily sehnat práci ve svém oboru. Takovým je i služba Grason, která propojuje provozovatele gastronomických zařízení s prověřenými lidmi z tohoto oboru, kteří hledají práci nebo jen třeba brigádu.

Windy.com, což je služba, která původně sloužila k předpovědi povětrnostních podmínek, přidává další funkce. Tou nejnovější je možnost prohlédnout si animované satelitní snímky, a tak zobrazit aktuální vývoj oblačnosti. Skrývají se pod záložkou Satelit a umožňují rozpoznat vznikající bouři s dostatečným předstihem.