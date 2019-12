Tipy na weby: odesílejte papírové dopisy a hledejte zajímavé výlety

Jak posílat papírové dopisy z PC

I v dnešní době je stále potřeba tu a tam poslat něco klasicky, tedy poštou v papírové podobě. Jestliže nechcete běhat s dopisy na poštu, existují služby, které to udělají za vás.

Odesílat papírové dopisy z počítače podobně jako e-mail je dnes již běžné, a to díky několika službám. Listonoška.cz umožní dopis napsat přímo v rozhraní služby, následně ho odešle na poštu, kde dojde k jeho vytištění, a potom už vše funguje, jak známe, tedy dojde k jeho doručení adresátovi. Cena jednoho dopisu je 18 Kč a zahrnuje všechny služby včetně poštovného, barevného oboustranného tisku, kompletace, archivu i evidence.

Odeslání dopisu probíhá prostřednictvím online aplikace, kam stačí dopis vepsat (obdoba textového editoru), nebo nahrát v PDF. Následně zadáte či importujete adresu, zvolíte formát tisku, typ dopisu (obyčejný, doporučený atd.), zaplatíte platební kartou nebo převodem z účtu a odešlete ke zpracování. O vše ostatní se postará služba. Bezpečnost aplikace a poštovní tajemství jsou zaručeny šifrováním.

Patříte-li mezi zapálené cestovatele, anebo i ty příležitostné, potom se mrkněte na web GigaPlaces.com. Zde totiž najdete popisy úžasných treků a túr, prohlídky měst a památek, relax na krásných plážích či pozorování zvířat. Tipy se objevují z celého světa.

Web nabízí jednoduchý výběr destinace (podle světadílu, státu, oblasti či místa) a zobrazí dostupné články a tipy na poznávání. Ještě více máte možnost zúžit výběr určením, za čím jedete (cestování, památky, příroda apod.). Ve výpisu se objeví ty, které odpovídají požadavkům. V detailu se potom dozvíte více informací, včetně možnosti prohlédnout si fotografie místa.

Tlačítky „byl jsem tam“ a „chci tam“ lze po přihlášení (můžete využít Facebook účet) dát všem vědět, jestli jste na místě již byli nebo ho chcete navštívit. Tak se o vás komunita dozví více informací a případně, pokud by se k vám chtěl někdo připojit, má možnost. Nebo se vás naopak na místo, kde jste byli, může někdo jiný doptat. Z dalších rubrik jsou k dispozici články, inspirace či praktické rady. Nechybí ani tipy na akční letenky, sjednání cestovního pojištění atd.

Sdílení a tvorba prezentací a dokumentů

Tato služba vyřešila jeden velký neduh. Umožňuje elektronickou prezentaci, dokument či video uložit na internet a umožnit k nim přístup veřejnosti či vybraným lidem a nemusíte je každému posílat zvlášť. Možná jste tak někdy byli na konferenci, kde přednášející měl dobře zpracovanou prezentaci a vy byste něco z toho uvítali pro další použití. Toto je řešení.

Na webu služby jsou dokumenty k dispozici formou prolistování či ke stažení. U prezentací nechybí tlačítko na posouvání slidů a nahrávat je lze i ze služeb jako Dropbox, Google dokumenty, Gmail, Google drive atd. Prezentace mohou být v různých formátech: PowerPoint, PDF, Word atd. Vítáme i možnost prezentace vytvářet přímo ve službě. Kromě toho je možné připojit i audio nahrávku a vše vložit na web a sdílet s vybranými uživateli nebo vystavit veřejně pro všechny. Pomocí odkazu ke sdílení je možné prezentaci vložit na jakékoliv webové stránky.

Provozujete-li e-shop nebo chcete, aby vaše výrobky či cokoliv dalšího na fotografiích na webu, v prezentaci či jinde vypadalo zajímavě, zkuste službu Otočeno.cz. Ta totiž zprostředkuje nafotografování výrobků speciálním způsobem a zpřístupní ho k prohlédnutí ze všech stran. Pojďte roztočit svůj e-shop rychle, jednoduše a interaktivně!

Jak by tak vypadala loga značek, kdyby se vyměnil text s jejich konkurencí? I to možná zajímalo designéra Grahama Smithe a tak se do toho pustil a výsledek si můžete prohlédnout na tomto webu.

Chcete-li si stáhnout data ze služeb Google, tak abyste u každé služby nemuseli činit zvlášť, využijte Takeout. Ta volitelně nabízí stáhnout si archiv dat ze služeb Gmail, YouTube, profil, videa atd.