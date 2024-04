Boj o extraligu startuje. Ústecké volejbalisty v baráži prověří i zubař

„Soupeř je velmi zajímavý,“ tvrdí hrající ústecký sportovní ředitel Marek Beer o konkurentovi. „Nemít plno dobřichovických hráčů atraktivní soukromá zaměstnání, určitě by hráli extraligu. V čele s nahrávačem Jonášem Celerýnem, který dělá do zubařiny, což je zajímavý byznys. Smečař Martin Böhm působil v Příbrami, extraligovou kariéru ukončil, ale na nejvyšší soutěž by pořád měl. A takových tam je dost.“

Středočeské Dobřichovice vrchol první ligy s Hradcem Králové otočily z 1:2 na zápasy na 3:2. „Finále bylo vyhrocené už proto, že po dlouhé době se objevilo víc týmů, které se netajily většími, postupovými ambicemi. Ještě než začalo, oba aktéři mluvili o extralize, a to ještě neměli vyhráno. A pak to všechno vygradovalo,“ popisuje Beer.

Ústecká sezona se po solidním rozjezdu zvrtla, tým kouče Ondřeje Žaby získal jen čtyři výhry a poslední skončil o bod.

„Kdo viděl naší soupisku na papíře, řekl si, že jsme dobrý tým. Individuálně jsme silní sportovci,“ míní Kanaďan Navreet Singh Suhan, nejlepší blokař extraligy. „Jak však sezona běžela, možná jsme neměli tolik herní chemie, jak jsme si mysleli. Asi za to mohla nezkušenost. Je tu hodně mladých kluků, nováčků. Můžete trénovat, jak chcete, ale zkušenost se nemůžete naučit. Ta se získává lety.“

Baráž na tři vítězství odstartuje pod ústeckou sítí v sobotu v 17 hodin, den nato se na Slunetě začíná už ve tři odpoledne.

„Chceme extraligu udržet a ukázat, že rozdíl mezi námi je,“ hlásí Beer. „Soupeř je rozehraný, to může být jeho výhoda, naše zase, že jsme odpočinutější. Až zápas ukáže, co převáží.“