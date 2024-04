Nevídaný kolaps v baráži! Ústí v setu uhrálo pět bodů. Malá ostuda, hlesl šéf

Ve druhém setu, nakonec klíčovém, domácí snížili na 1:2. Potom se na hodně dlouho odmlčeli. Vítěz první ligy utekl velešňůrou až na 18:1! Šestnáct bodů v řadě ve volejbale, který se hraje už léta bez ztrát, je unikátní.

„Nebyli jsme schopní úspěšně zaútočit, chybovali jsme, příjem nefungoval, soupeř nás ubránil z jednoduchých situací. Bylo to až nepříjemné,“ přiznal první muž klubu. Blokař Navreet Singh Suhan tvrdil: „Nesladili jsme se. Věřím, že ve druhém utkání budeme hrát lépe.“

Zatímco Dobřichovice byly v zápasovém rytmu a v prvoligovém play off je posilovaly těžké bitvy, ústecký tým přes měsíc od konce základní části extraligy pauzíroval. „Měli jsme dlouhou herní přestávku, moc ostrých utkání jsme neodehráli. Po měsíci a něco nebylo úplně nejlehčí do baráže vkročit a ještě pod psychickým tlakem. My se série báli už před začátkem,“ přiznal Přikryl.

Jak Dobřichovice, tak poražený prvoligový finalista z Hradce Králové se už předem netajily postupovými ambicemi. „Možná k drobnému podcenění mohlo dojít, ale obava, že výsledek není předem jasný, existovala,“ přiblížil Přikryl atmosféru v týmu. „Oba soupeři z první ligy vyslali svoje vizitky, v Českém poháru dosáhli na hodně překvapivé výsledky, které nás varovaly.“

Což se propsalo už do úvodní bitvy pod sítí tradičního účastníka extraligy, který v devadesátých letech minulého století získal tři mistrovské tituly.

„Soupeř nás dost hladce přehrál kvůli naší nervozitě, kvůli nakupení spousty chyb. Což nás provázelo celou sezonu, takže jsme se nevyhrabali z problémů, které jsme po celý ročník předváděli. Byli jsme jednoznačně horší. Neměli jsme činnost, kterou bychom hosty mohli přehrát.“

Nedělní zápas číslo 2 vypukne v hale ústecké Slunety ve tři odpoledne. „Teď jsme trochu pod tlakem my.“