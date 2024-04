Turban, moje koruna. Volejbalista Ústí inspiruje sikhy, domluvený sňatek nechce

Ke svému původu se hrdě hlásí, kvůli turbanu se při volejbale na Floridě i pohádal, v Česku mu ho povolili. Indii navštěvuje, jenže domluvené manželství jako jeho rodiče nechce, byť u nich přerostlo v lásku. „Utekli před genocidou a teď si žijeme náš kanadský sen. A já i volejbalový.“

Přitom jste z Toronta, kde vládne hokej, basketbal, fotbal a baseball. Proč tedy volejbal?

Sám sebe se ptám. Hrál jsem fotbal, na střední škole vyzkoušel plno sportů. Dominují u nás jiné než volejbal, proto je divné, že jsem si ho vybral. Na škole byl učitel, který působil v přidruženém volejbalovém klubu Pakmen z Toronta. A on mě inspiroval. Dostal mi do hlavy: Jestli chceš být ve škole populární, jestli chceš být cool, musíš hrát volejbal. A mně hlavou běželo: Chci být populární, mám rád sport, chci, ať mě mají holky rády, tak budu volejbalista. A chytlo mě to.

A jste populární mezi děvčaty?

Musíte se zeptat po Česku a Ústí, jestli jsem. Možná jo. (smích)