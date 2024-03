Ani průměrný plat. Naši cizinci jsou s tím smíření, říká šéf ústeckého volejbalu

„Žádný cizinec u mě několik let zpátky nedostal ani průměrný český plat. Ani zdaleka tolik neberou,“ překvapil Miroslav Přikryl, prezident ústeckého klubu.

Mužstvo mladého trenéra Ondřeje Žaby letos musí zachraňovat extraligovou příslušnost v baráži a snažit se o to budou také tři cizinci na ústecké soupisce.

Usměvavý Kanaďan s indickými kořeny Navreet Singh Suhan, který hraje s turbanem na hlavě. Ukrajinec Ivan Pljasecký, loni druhý nahrávač v kádru mistrovských Lvů Praha. A venezuelský blokař Ronald Martinez Benitez, listopadový import z Izraele, kde se tamní liga kvůli válce v Gaze zastavila. Během sezony tým opustil kanadský smečař Olson Levi Peterson.

„Příchod volejbalistů ze zahraničí není okořenění, ale nutnost. Čeští hráči už pro nás nebyli k dispozici. Takže jsme sáhli po cizincích, kteří jsou v našich relacích cenově dostupní,“ ozřejmil Přikryl. „To nejsou reprezentanti, top hráči, ale ti, kteří začínají kariéru v lacinějších týmech. Jsou s tím v pohodě a smíření a po sezoně nebo dvou, kdy berou na české poměry malé peníze, odstartují kariéru v lepších klubech. A my je neudržíme.“

Kalkul volejbalistů zpoza českých hranic je jasný: udělat si jméno a zaujmout na přestupovém trhu. Vždyť třeba Sing Suhan se v základní části extraligy stal jejím nejlepším blokařem. Těžko si představit, že by zůstal i pro příští rok.

„Jakýkoli cizinec, který u nás jako mladý začínal, se pak objevil v českých top týmech anebo v lepších zahraničních ligách,“ připomněl funkcionářský nestor Přikryl.

Jen pár příkladů.

3 tituly získalo Ústí nad Labem v extralize volejbalistů, slavilo v letech 1995, 1997 a 1998. Stříbro bralo dvakrát v letech 1994 a 1996.

Kanaďan Marc Wilson se přes Karlovarsko dostal do rumunské Steaui Bukurešť. Holanďan Rik van Solkema působí v italské třetí nejvyšší soutěži. Chilan Vicente Parraguirre posílil argentinský Ciudad Voley de Buenos Aires. A Brazilec Dhionathan Da Silva si to přes tuniský Sahel, saúdskoarabský Al-Salam a španělskou Barcelonu namířil do Joinville ve své domovině.

Ukrajinec Pljasecký není zrovna příkladem nízkonákladového debutanta, neboť už předtím působil na Slovensku a v pražských Lvech, ale ví, jak to na trhu chodí.

„Pro klub je dobrou cestou dostat sem kvalitního hráče, který ještě nikde na takové úrovni nehrál. A on se tu ukáže,“ řekl Pljasecký. „Taky jsem první rok v zahraničí začínal za směšné peníze, je to normální v celém volejbalovém světě. Kdybych teď přestoupil do Itálie, nedostal bych plat ani jako průměrní hráči. Co ústecký klub v rámci možností poskytuje, je super.“

Ústecký nahrávač Ivan Pljasecký z Ukrajiny.

Navíc česká extraliga sílí, a to i díky hráčským importům ze světa. „Česká liga je známá a silná. Není to, že tady jsou jen čtyři dobré týmy a ostatní špatné, naopak, každý může porazit každého,“ zjistil ukrajinský nahrávač. „Já když přijel do Česka a viděl jsem tým Ústí, říkal jsem: Tam hrát nikdy nebudu! Ale letos jsem zjistil, že jsou tady fakt skvělí lidé. Snad se najdou sponzoři a klub se zvedne.“

Za to se modlí i hrající sportovní ředitel Marek Beer. „Jsme provinční klub. Nemáme zase takové prostředky kupovat si zkušené a hotové hráče,“ zdůraznil. „Pro ty levnější jsme optimální destinace. Pro ně je důležitá i stabilita a dobré jméno klubu. Víme, že jako reference máme váhu. A to jak oddíl, tak i liga samotná.“

Pořízení hráče typu „za málo peněz hodně muziky“ vypadá jako typická win-win situace. Úskalím je však odchod zpravidla po roce. „U jednoletých smluv je to vždy problém,“ upozornil Beer. „Kdybychom byli v největší fotbalové soutěži, tak s naší produkcí si mlaskáme. Každý rok bychom prodali hned několik hráčů.“