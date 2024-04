Ukáže se, kdo na to má. Ještě to zlomíme, věří hrající ústecký šéf Beer

„Je to taková Csaplárova past. Jedeme do Dobřichovic, kde je specifické prostředí i fanoušci, bude to na krev. Ukáže se, kdo na to má, kdo ne. Já pořád věřím, jsme dlouhodobě lepší, že to zlomíme,“ neztrácí víru zkušený blokař.

Dobřichovice o vás říkají: Jsou to Janci, necháme je vybláznit a hrajeme zkušeně. Souhlasíte?

Je to bohužel přesně tak. Mají zkušenosti a klid. To, že to hrají při práci víceméně pro zábavu, čímž je nechci dehonestovat, protože trénují hodně, jim taky pomáhá. A ty jejich zkušenosti jsou čím dál víc vidět. My hrajeme jak Janci, někteří kluci se z toho možná i podělali, což mě překvapilo. Nejsme schopní podávat lepší výkony proti srovnatelným mužstvům, což nás provází celou sezonu. Zahrajeme dobře proti top týmům, ale s těmi kolem nás dostaneme čouda.

Snášíte to o to hůř, že jste zároveň funkcionář?

Samozřejmě mě to štve, protože já tady na rozdíl od některých budu i příští sezonu. Otázka je, jestli budu hrát, ale doufám, že všichni to mají nastavené tak, že tady chceme volejbal zachránit. Vracet se zpátky je strašně složité. Ve hře je i varianta, že by se extraliga mohla rozšířit, ale to je politika. My si to chceme uhrát na hřišti.

V baráži se ukazuje, že vaším problémem je úzký kádr.

Děláme, co můžeme. Snažili jsme se poskládat co nejlepší tým, ale mnohým se dnes nevyplatí hrát volejbal. Všichni vědí, že milionáři nejsme. V Dobřichovicích chodí do práce.

V úvodním zápase baráže jste prohráli jeden set 5:25 a úsek hry 0:16. Zažil jste to někdy?

Nikdy. Je to ostuda, to si asi do životopisu nedáme. Je to škraloup, který se z nás všech nesmaže a bude to v hlavách dlouho. Jako bychom ve fotbale dostali deset gólů za poločas.

Proč se ta vlna nedala zastavit?

Já to taky nechápu. Nebyl jsem zrovna na hřišti, koukal jsem na to. Na druhé straně jsme taky letos neuvěřitelně otočili v Brně. Řeknu to klasickou hláškou, je to sport.

Jak tým probudit ve zbytku baráže? Nenakopla by ho třeba rychlá výměna trenéra?

Všichni vytahují, že máme nejmladšího trenéra v lize, ale já jsem strašně rád, že tady Ondra Žaba je. Tréninky, vedení týmu, taktická příprava, pardon, ale to tady v takové kvalitě poslední tři roky nebylo. Že jsme uhráli lepší výsledky, to bylo o lepší kvalitě hráčů. Letos se to tolik nepovedlo, jeden musel odejít před Vánocemi, byl tady extrémně nespokojený. A zbytek nefunguje, jak by měl, což je vidět z toho, že jsme tam, kde jsme. Musíme se s tím protrápit do konce, ale pořád věřím, že úspěšně.