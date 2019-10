Šternberk přivedl šest posil, lovil převážně za hranicemi

„Chceme hrát výš než loni a z přípravných zápasů můžeme mít optimismus, že sezonu zvládneme, jak si přejeme. A snad bude možné i zařazování mladších hráček,“ připomíná další z úkolů TJ Sokol Šternberk jeho předseda Michal Oborný.

Sokol kompletně přestavěl tým, snad i včetně základů. Opustilo ho jedenáct hráček a na jejich místa přišly kromě pětice dorostenek převážně posily ze zahraničí. Z Běloruska smečařka Karabinovičová, z USA blokařka Kofieová a smečařka Sifferlenová, z Polska univerzálka Mazurová a z Izraele libero Zilbermanová.

„Máme spoustu cizinek, protože zkušené české hráčky na trhu ani moc nejsou, což je vidět i u ostatních celků. Sestavil jsem tým mladých perspektivních hráček, některé jsou i ze zahraničí, líbí se mi jejich pozitivní náboj a vystupování. Příkladem je Olivia (Loren Kofie – pozn. red.) z Ameriky, která všude zanechává pozitivní stopu,“ pochvaluje si trenér Jan Drešl.

K týmu přišel už v průběhu minulé sezony jako náhrada za Vladimíra Sirvoně a z dočasného řešení se pro letošek stalo trvalé. „Jsem sice nový trenér, ale Šternberk mi není vzdálený, už před několika lety jsem tu byl vedoucí družstva, případně asistent, takže úskalí klubu jsou mi známa. Snažíme se především vychovávat mladé hráčky,“ připomíná Drešl.

A právě talentované dorostenky doplňují sestavu Sokola, na soupisce je šest teenagerek včetně teprve patnáctiletých Karin Lazárkové a Kláry Ambrůzové. Na hřišti jim bude šéfovat jako kapitánka dvacetiletá Nikol Šmídová, která přišla z nedalekého Prostějova. „Tým máme skvěle poskládaný, sedly jsme si, klape nám to v šatně i na hřišti a těším se, že to přeneseme i do extraligy. Odbojujeme každý zápas,“ slibuje mladá nahrávačka.

Že nemluví jen do větru, ukázala první dvě kola, která Šternberk dovedl až do pátého setu, ovšem ve Frýdku-Místku ani doma s jedním z favoritů extraligy Libercem v tie-breaku neuspěl a na první výhru čeká i po čtvrtečním derby v Olomouci (0:3).