Výchova volejbalistek ve Šternberku: pro větší kluby

Jiří Zemánek, šternberský zastupitel a člen Správní rady Českého volejbalového svazu

„Momentálně děláme na svazu opatření, kterými bychom chtěli ligovým týmům pomoci nad rámec obvyklých dotací. Zejména ekonomicky slabším klubům určitě pomůže dočasné uzavření soutěže. Protože bez hrozby sestupu nemusejí platit drahé starší hráčky a ušetří řádově statisíce za sezonu. To se týká právě i Šternberka, který staví tým jen se dvěma hráčkami vyšší věkové kategorie. A na to navazuje i druhý zajímavý bonus nově vyplácený těm družstvům, která budou do základní sestavy stavět české volejbalistky mladší osmnácti let. Konkrétně ve Šternberku by to mohly být až tři hráčky.“