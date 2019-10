Olomoucké volejbalistky začaly novou éru vítězně, uspěl i Prostějov

Extraligové šampionky v létě opustilo šest hráček a Teplý se přesunul do role poradce. „Byla to sezona snů, kdy jsme ve všech soutěžích excelovali. Myslel jsem si, že budeme pokračovat dál, že to ještě vylepšíme, ale dostihlo mě trochu zdraví,“ uvedl pětašedesátiletý trenér, jenž do Olomouce vrátil na jaře titul po 23 letech.



Zapletalovi extraligová premiéra vyšla. Olomoucké hráčky v minulé sezoně vyřadily Olymp v semifinálové sérii a ani tentokrát s ním neklopýtly. Tři body získal také úřadující vicemistr Prostějov díky výhře 3:1 v Liberci, kterému nepomohlo ani 26 bodů hvězdy úvodního kola Evy Svobodové, nové posily z Přerova.

Ve Frýdku-Místku a Ostravě se odehrály pětisetové bitvy. Potvrdily se tak předpoklady, že soutěž bude hodně vyrovnaná. Volejbalistky Frýdku-Místku přehrály 3:2 Šternberk, Ostrava po velké bitvě podlehla brněnským Šelmám. Ty mají také nového kouče, jiného bývalého reprezentačního nahrávače Ondřeje Boulu.

Zbývající zápas úvodního kola KP Brno - Přerov je na programu 10. října.