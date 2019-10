Musím se teď věnovat svému zdraví, říká volejbalový kouč Teplý

Bylo těžké se rozhodnout?

Bylo, ale asi to jinak nešlo řešit. Určitě mi trénování bude chybět, protože jsem to vždycky dělal rád a nepovažoval jsem to za práci, ale spíš za koníčka. Každý však někdy musí skončit a po téměř třiceti letech, které jsem u ženského mančaftu byl, už myslím, že čas nazrál. A kdyby to nebylo letos, tak by to bylo třeba příští rok. Také tu byla možnost s Petrem (Zapletalem – pozn. red.), který bude velmi kvalitní nástupce, a bylo třeba toho využít.

V minulé sezoně se vám s týmem povedlo téměř vše, získali jste tři trofeje, o to složitější muselo být přenechat vše jiným.

Nebyla to jen minulá sezona, posledních pár let se nám dařilo. Vládl tu Prostějov ekonomicky a díky tomu i hráčkami, ale my jsme se pohybovali v těsném závěsu a přijít to jednou muselo. Je pravda, že to byla sezona snů a vše fungovalo dokonale a ve všech soutěžích jsme excelovali, ať to byl český pohár, evropský pohár i česká liga. Je pravda, že po takové sezoně jsem myslel, že budeme pokračovat dál a ještě to vylepšíme, ale zdraví mě trochu dostihlo.

Budete u týmu fungovat v jiné roli?

Jsem pořád místopředseda klubu, měl bych koordinovat vztahy mezi hráčkami, trenéry i kluby. Zatím nevím, jestli je to moje parketa, líp jsem se vždycky cítil na hřišti, na tréninku a při zápasech. Musím si zvykat.

Zvládáte, že na lavičce, která byla třicet let vaše, je najednou někdo jiný a s odlišným názorem?

Samozřejmě nikdo nemůže mít úplně stejný názor, každý trenér je svůj. Já do toho trenérům kecat nebudu, protože si myslím, že to nemá cenu. Respektuju, že každý má svůj názor. Spíš se budu muset snažit se na všechno podívat s nadhledem a případně upozornit, co funguje a nefunguje. Dělat trenérům zpětnou vazbu, protože víc lidí, kteří se na to dívají, vidí víc věcí z různých stran. A určitě by to mohlo týmu prospět. Nikomu svůj názor nebudu vnucovat, ale budu ho říkat.

Jaké je sledovat najednou zápasy z tribuny?

Samozřejmě mám nutkání na ně zařvat, ať něco dělají.(směje se)Nějak se zapojit. Ale teď už to nejde.

Jaká bude letošní extraliga?

Myslím, že náš tým je složený dobře na to, aby hrál o špičku a pokusil se titul obhájit. Postihly nás odchody Dariny Košické a Julie Kovářové, se kterými jsme nepočítali, ale doplnili jsme tým hráčkami i ze zahraničí a věříme, že se chytnou. Liga bude asi vyrovnanější, nikdo nechce hrát druhé třetí housle, a řekl bych, že to bude ku prospěchu soutěže. Trochu mě mrzí, že se družstva začínají víc skládat ze zahraničních hráček, protože tím trpí úroveň českého volejbalu. Na jedné straně bude kvalitnější liga s vyrovnanějšími zápasy, ale těch českých hráček by tam mělo být víc.