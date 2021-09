Legendární kouč odešel. Zemřel Jiří Teplý, olomoucká legenda

Téměř polovinu života strávil na palubovce pod vysokou sítí. A že to byla úspěšná éra.

S Olomoucí pětkrát vyhrál ligový titul mistryň republiky. První čtyři triumfy dokonce nasbíral v řadě. V letech 1993, 1994, 1995 a 1996. „Slavná éra. Myslím si, že to bylo perfektní prací s mládeží. Plno hráček si pan Teplý sám vychovával od dorosteneckého věku. Trefil výjimečnou generaci,“ vzpomíná Předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

„Aby se povedl takový úspěch, musely se sejít dvě věci. Pan trenér potřeboval mít kvalitní hráčky a zároveň s nimi musel umět pracovat. Což uměl na výbornou,“ doplnil Zemánek.

Pátý ligový titul získal Teplý symbolicky ve své poslední sezoně u týmu, v roce 2019. Ve stejné sezoně dokázal se svými svěřenkyněmi vyhrát i Český pohár a přivést tak do Olomouce věhlasný Double.

„Všechno si tenkrát sedlo.“ usmála se Šárka Kubínová, která ve slavné sezoně hrála na postu nahrávačky. „Trenér nás nechal dělat to, co umíme. Byla to přesně ta sezona, kdy nám vyšlo všechno, na co jsme sáhli. Mám úplně husí kůži, když o tom mluvím,“ přemítala Kubínová.

Na onen Double Teplý dosáhl ještě v letech 1994 a 1995. Čtvrté vítězství Českého poháru, které s týmem získal, potěšilo fanoušky olomouckého volejbalu v roce 2017, kdy VK UP Olomouc skončila v extralize žen stříbrná.

O velký úspěch se Hanačky pod jeho vedením zasloužily také v roce 1994, kdy v prestižním Poháru mistryň obsadily čtvrté místo. O rok později se dostaly do čtvrtfinále.

„Je to pro mě těžké. Ještě jsem se s jeho odchodem moc nesmířil. Byl to můj velký kamarád, v podstatě jsme byli každý den spolu,“ smutnil Zemánek.

Jiří Teplý se narodil 28. ledna 1954 v Olomouci. Se sportem byl spjatý už od mládí, postupně se závodně věnoval několika disciplínám od plavání přes běh na lyžích, basketbal až po volejbal, který se mu nakonec stal životním osudem.

Po studiích na gymnáziu v Litovli chtěl studovat právě tělocvik na vysoké škole, kvůli politické situaci v 70. a 80. letech ale na univerzitu opakovaně nebyl přijat. Do studií tedy nastoupil až po vojenské službě a dostudoval ve třiceti letech.

K trénování volejbalu se Jiří Teplý dostal začátkem 80. let náhodou, když zastoupil trenéra dorostenek v Litovli. Úspěchy, kterých s týmem následně dosahoval, ho přesvědčily k tomu, aby už u volejbalu zůstal.

„Následně i se svými hráčkami dostal nabídku, aby šel trénovat středisko mládeže do Olomouce. Poté se uvolnilo místo trenéra,“ popsal Teplého začátky Zemánek.

Uvolnilo se místo, které Teplý zasedl a už nepustil. „Jirka byl šíleně zarputilý. Co si usmyslel, že udělá, skutečně udělal. Volejbal ho navíc nesmírně bavil. Pamatuji si dobu, kdy měl nabídky do reprezentace či jiných klubů,“ pokračoval Zemánek.

Ale Teplý nešel. Zůstal věrný Olomouci. I přes řadu lukrativních nabídek včetně těch zahraničních. U klubu na Hané nakonec působil nejen jako trenér, ale i jako sportovní ředitel či místopředseda.

S týmem zůstal i v nelehkých časech. „Sotva jsme drželi soutěž. Zhruba dvanáct let zpátky jsme málem hráli baráž o sestup. To jen dokazuje, jak Jiří Teplý volejbal miloval,“ řekl Zemánek.

A když se klubu nevyhnuly ekonomické problémy, Teplý sháněl sponzory nebo vozil hráčky na zápasy. Skončit musel po památném roce 2019 kvůli zdravotním potížím, které ho trápily další dva roky. „Moc jsem se na další sezonu s panem trenérem těšila. Měli jsme spolu vybudovaný vztah, to, že končí, nás v kabině zasáhlo, nesla jsem to s nelibostí,“ vzdychla si Kubínová.

„Na pana trenéra vzpomínám jenom s úsměvem. Zažili jsme spolu moc hezké chvíle. Musím říct, že roky v Olomouci byly nejkrásnější volejbalové roky mého života. Velkou měrou to byla zásluha pana trenéra,“ dodala Kubínová.

Na lavičce podle slov Jiřího Zemánka působil rozvážně a klidně. „Někdy vybuchl, ale většinou koučoval v klidu. Myslím si, že někdy až v moc velkém,“ zavzpomínal. „Byl ze staré školy,“ doplnila Kubínová. „Ale mně osobně to velmi vyhovovalo.“ Poslední rozloučení s Jiřím Teplým se uskuteční ve čtvrtek 9. září ve 14 hodin v obřadní síni olomouckého krematoria.

„V životě dělal všechno naplno. Vyžadoval to od sebe i od ostatních. A pokud jste s ním chtěli být na jedné lodi, museli jste na to přistoupit. Zároveň neznám moc lidí, kteří by byli více empatičtí. Tohle ho provázelo úplně ve všem. Byl velmi upřímný, neuměl lhát. Hráčkám vždy říkával pravdu, byť mohla být sebebolestivější. Nikdy nesliboval vzdušné zámky, hráčky si všechno musely vydobýt,“ uzavřel Zemánek.