Pokusíme se obhájit. Nemůžeme hrát na alibismus, slibují v Olomouci

Olomoucké volejbalistky hlásí vyhlíženou posilu, jejich dres bude oblékat reprezentanta Eva Hodanová. Poprvé se představila ve čtvrtečním utkání se Šternberkem 3:0 (20, 18, 23). V klubu věří, že i díky ní mohou znovu pomýšlet na nejvyšší příčky. „Kdybychom řekli, že se nepokusíme obhájit titul a český pohár, byl by to hrubý alibismus a na ten si hrát nemůžeme,“ prohlásil předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

Přes léto měl ovšem spoustu práce, kariéru totiž ukončily Jana Napolitano Šenková a Nikol Sokolová, nepřekvapil ani návrat Andrey Kossányiové do zahraničí. Nečekal se však odchod Dariny Košické, jež následovala svého partnera a fotbalistu Lukáše Kalvacha do Plzně, ani mateřská pauza elitního libera Kovářové. Navíc ze zdravotních důvodů opustil lavičku trenér Jiří Teplý.

„Je to zemětřesení, které doufejme ustojíme. Odcházející hráčky jsou opravdu těžko nahraditelné, ale snažili jsme se co nejlépe zakomponovat nové posily, i když nám situaci ještě ztížily reprezentační povinnosti tria Orvošové, Trnkové a Struškové,“ připomněl Zemánek.

Na soupisku vysokoškolaček přibyly smečařky Burbeljuková z Ukrajiny a Kazačenková z Běloruska, na bloku exprostějovská Bulharka Bezhandolská. O post prvního libera se utkají talentované Češky Stavinohová a Kulová. Poslední posilou je Eva Hodanová, která uplynulé tři roky působila v Německu.

Před sezonou se s Postupimí rozešla. „Měla jsem zdravotní problémy, ale už se cítím dobře. Olomouc mi dala příležitost, abych se rozehrála, já jí to chci vrátit a dostat se zpátky na úroveň, kde jsem byla dřív. Doufám, že týmu pomůžu k co nejlepšímu umístění,“ přeje si 25letá rodačka ze Stříbra.

Největší změna je ovšem na lavičce, kterou po 29 letech opustil Jiří Teplý. Na jeho místo klub získal bývalého reprezentanta Petra Zapletala. „Trenérství je pro mě výzva, vždycky jsem po tom toužil a volejbal mě naplňoval a proto jsem neváhal a nabídku vzal. A ještě do týmu, který má obhajovat titul, cíle jsem si sám kladl ty nejvyšší už když jsem hrál a dávat si je budu i v trenérské kariéře,“ hlásí rodák z Olomouce.

V jednačtyřiceti letech začíná trenérskou kariéru hodně zostra, k ruce však bude mít i rady Jiřího Teplého, který zůstává jako konzultant, a také asistenta Lukáše Mička, jenž extraligu dobře zná z působení v Prostějově. „Navíc před dvěma lety jsme se s Petrem dohodli, že bude učit na základní škole, a tam si zvykl na ženský kolektiv. Ta sborovna je úžasná průprava, přišel tedy připraven,“ pomáhá si humorem Zemánek.

Nejen před Zapletalem je však složitý úkol rychle sehrát obměněný tým. Ukázalo se to i ve 2. kole v Prostějově, kde Olomouc nečekaně hladce prohrála 0:3. „Pracujeme na tom, abychom si na sebe zvykli, a postupnými krůčky se k tomu dopracujeme. S novým trenérem a asistentem to bude fungovat na sto procent. Má zkušenosti, má nám co dát, je to změna, ale pevně věřím, že se nám podaří titul obhájit,“ prohlašuje kapitánka Katarína Dudová.

Vysokoškolačky ovšem nemají času nazbyt, už 22. října je čeká úvodní utkání 3. předkola Ligy mistryň. „Nakročili jsme do nejvyšší evropské soutěže vůbec a čeká nás měření sil patrně s ukrajinským Chimikem Južnyj, který by měl přijet v plné síle. Pokusíme se postoupit. Bude to jeden z vrcholů nadcházející sezony, a to bez ohledu na konečný výsledek,“ dobře ví Zemánek.