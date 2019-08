Už žádnou baráž. Šternberk mění volejbalistky i trenéra

Bude se opírat především o zahraničními soutěžemi prověřené legionářky, nerezignuje však ani na svůj dlouhodobý cíl, jímž je výchova talentů. Z dosavadního kádru Šternberanek už fanoušci klubu z nejmenšího extraligového města v příští sezoně neuvidí nahrávačky Elišku Ticháčkovou a Anghelinu Mirčevovou, smečařky Lenku Obornou a Svitlanu Švanskou, blokařky Evu Hudylivovou a Caroline Dias Godoiovou, univerzálku Sandru Kotlabovou a libera Ivanu Kaňkovou a Báru Obornou.



Nový hlavní trenér Jan Drešl, jenž už v závěru minulé sezony tehdy ještě provizorně nahradil zdravotně indisponovaného Vladimíra Sirvoně, tak má za úkol připravit na nadcházející extraligové boje zcela nové družstvo. Pomáhat mu s tím bude asistent Lukáš Miček přicházející z Prostějova, kde zastával stejnou pozici.

Šternberk má za poslední dva roky dva tituly v extralize kadetek a k tomu třetí místo v nejvyšší soutěži juniorek, přesto se s nadějnými odchovankyněmi nebyl schopný vyhnout baráži mezi ženami.

Také proto z předchozí sestavy zůstává v sokolském týmu pouze pětice hráček – smečařka Veronika Schandlová, nahrávačky Viktorie Gogová a Natálie Zemánková, blokařka Ema Kneiflová a libero Denisa Kulová.

Nově je doplní nahrávačka Nicole Šmidová z Prostějova, americká smečařka ze švédského Degerforsu Amanda Sifferlenová, běloruská univerzálka Aleksandra Karabinovičová, která dříve působila v Atlantu Baranoviči a naposledy ve slovenském Prešově, polská smečařka Gabriela Mazurová z Mazovie Varšava a ze stejného klubu americká blokařka Olovia Loren Kofieová.

Z mládeže přecházejí nahrávačka Denisa Dosoudilová a blokařka Eliška Kořínková.

„Zahraniční posily mají za sebou angažmá v evropských soutěžích a věříme, že jejich zkušenosti budou v české lize platné. Otázka samozřejmě zní, jak se spolu sehrají a zda budou fungovat jako tým. To ale poznáme až v přípravě, která začíná v srpnu, a v prvních zápasech,“ uvažuje Drešl.

Po úspěšných letech u mládežnických družstev poprvé okusil, co znamená být prvním trenérem v ženské extralize během dramatického vyvrcholení předchozího soutěžního ročníku. V něm jeho svěřenkyně uhájily příslušnost k elitě až v baráži.

„Na to bychom rádi co nejrychleji zapomněli. Byl to obrovský tlak na nás všechny a pro mě osobně velká zkušenost. Letos bychom se ale rádi něčemu podobnému vyhnuli, hlavním cílem je jednoznačně záchrana,“ zdůrazňuje Drešl.

A na důkaz, že ve Šternberku i přes značné posílení zahraničními volejbalistkami nezapomínají opět ani na výchovu talentů, dodává: „Do mládežnických družstev jsme přivedli opravdu nadějné hráčky, sestry Zuzanu a Nikolu Látalovy z Uherského Hradiště a také Karin Lazárkovou ze Znojma. Věřím, že o těchto jménech ještě jednou uslyšíme.“