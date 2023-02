Volejbalistka Mlejnková v Turecku řeší zemětřesení i problémy v klubu

V Ankaře sice byla poměrně daleko od epicentra katastrofy, která se stala na hranicích Turecka se Sýrií, ale i tak se jejím následkům nevyhnula. „Strach jsem samozřejmě měla. Nikomu by nebylo příjemné, když se z ničeho nic začne houpat lustr, klepat polička nebo kývat dveře.

Tato živelná katastrofa nezasáhla jen Turecko, ale myslím, že celý svět. Pořádají se tu různé sbírky věcí, peněz a lidé se snaží si co nejvíce pomáhat. Celý sport je v Turecku pozastaven a nikdo neví, co bude dál,“ řekla reprezentační smečařka.

Není to pro ni snadné ani osobně. „I já na sobě cítím, že mě tato situace velmi zasáhla a že je pro mě dost těžké zkoncentrovat se třeba jen na trénink. Začít hrát by se mělo od 4. března,“ svěřila se.

Je ráda, že si může vyzkoušet tureckou ligu, kde působí řada špičkových světových hráček. Zatímco v německé, polské nebo francouzské lize byla zvyklá hrát o titul, tentokrát je její tým až na dvanáctém místě patnáctičlenné tabulky. Ze sedmnácti zápasů vyhrál jen tři.

„Řekla bych, že naše místo v tabulce vůbec neodpovídá skutečné síle týmu. Několikrát jsme ukázali, že dokážeme hrát vyrovnaně s týmy, jako je Turkish Airlines nebo Galatasaray, se kterými jsme sehráli tie-break. Myslím, že máme nejvíc odehraných tie-breaků v celé soutěži,“ uvedla Mlejnková, jež je jednou z nejproduktivnějších hráček týmu.

Po porážce v klíčovém listopadovém zápase proti týmu z Bolu rezignoval hlavní trenér a téměř měsíc trvalo, než klub našel nového. Zápasy i tréninky mezitím vedl asistent.

Nový turecký kouč podle Mlejnkové přinesl do přípravy řád, ale přišly další komplikace. „Z nejasných důvodů musíme najednou trénovat ve školní hale od univerzity. Do naší hlavní haly máme přístup jen den před zápasem. Moc tomu nerozumím, ale už jsme si na to zvykli. Je potřeba na situace reagovat a přizpůsobit se. Tréninkové dávky se navíc pod novým trenérem zdvojnásobily, což je velmi náročné,“ přiblížila Mlejnková, která do Turecka přestoupila po loňském zisku francouzského titulu s týmem Le Cannet.

Pochvaluje si místní kuchyni, protože v ní dominuje maso. Turecký med si dává nejraději v baklavě se zmrzlinou. Jejím snem zůstává prestižní italská liga.