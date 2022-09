Je to nejsmutnější porážka, povzdechla si po Argentině smečařka Mlejnková

V čem byla příčina vaší porážky?

Nedokázaly jsme ubránit jejich smečařky z hlavního kůlu a po té jsme měly problémy složit na poprvé balon. Bránily jsme dobře, ale jejich klíčové hráčky skládaly balony z hlavního kůlu až moc.

Rozhodla koncovka třetí sady, kterou jste za stavu 1:1 na sety těsně ztratily?

Jo, i když v tom čtvrtém setu jsme ještě měly šanci. V jeho závěru se nám už ale utkání nepodařilo zlomit.

Při setbolu soupeřek ve třetí sadě si váš trenér vyžádal videovýzvu. Jak moc jste věřily, že argentinský blok tečoval útok Andrey Kossányiové?

Doufaly jsme v to. Bohužel to nevyšlo.

Byly jste v tomto utkání na mistrovství světa nejblíže úspěchu?

Asi jo, ten první duel s Brazílií i ten dnešní byly hodně dobré. Jen těch vyhraných setů jsme měly málo...

Ve čtvrté sadě jste odvrátily dva mečboly soupeřek a snížily na 22:24. Pořád jste doufala v obrat?

Do posledního bodu. V tu chvíli mi blesklo hlavou, že když jsme ve Finsku (v letošní kvalifikaci mistrovství Evropy) prohrávaly 19:24 a dokázaly set vyhrát, že by se nám to mohlo podařit i tentokrát. To se však už neopakovalo.

A tím se hodně zmenšily vaše naděje na postup, že?

Musíme v sobotu vyhrát 3:0 nad Kolumbií a ta musí v pátek porazit Argentinu. Malá šance tam pořád je. Uvidíme.

Ještě před Kolumbií hrajete v pátek s Čínou, která dnes porazila Japonsko 3:0.

(Usmívá se) Tak Čína je svou rychlou hrou podobná Japonkám, takže... Šance tam je, ale bude to určitě těžké.