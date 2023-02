Atsu obětí zemětřesení v Turecku, fotbalistu našli v troskách domu mrtvého

„Atsuovo bezvládné tělo bylo nalezeno pod troskami. Našel se i jeho telefon. Pořád se vynášejí další věci,“ řekl novinářům Murat Uzunmehmet.

Bezprostředně po zemětřesení se objevily zprávy, že se Atsua povedlo z trosek vyprostit. Později se však tyto informace ukázaly jako nepravdivé.

Jednatřicetiletý záložník Hataysporu měl z Turecka pár hodin před zemětřesením odletět, ale poté, co dal v zápase turecké ligy proti Kasimpase vítězný gól, si to podle trenéra rozmyslel a zůstal.

Atsu přišel do Hataysporu loni v září. V minulosti nastupoval za Porto, s nímž vyhrál v roce 2013 portugalskou ligu. Pak zamířil do Chelsea, za kterou si však nezahrál. Hostoval v Arnhemu, Evertonu, Málaze a Newcastlu, kam v roce 2017 přestoupil. V klubu působil do roku 2021.

Za Ghanu Atsu odehrál 65 zápasů a pomohl jí k druhému místu na africkém šampionátu v roce 2015. O rok dříve se představil i na mistrovství světa.