PAŘÍŽSKÝ ZÁPISNÍK: Létání v časech covidu. Nekoupím si včelařskou kuklu?

Z dotázaných účastníků Roland Garros vystřihnul na dané téma jednoznačně nejobsáhlejší i nejoriginálnější odpověď Američan Jack Sock. A s trochou nadsázky nechybělo moc k tomu, aby tuto originalitu přenesl i na palubu.

„Přemýšlel jsem, že si koupím včelařskou kuklu a kombinézu,“ rozesmál se Sock; nakonec si vystačil se standardem. „No, máme to všichni stejné. Pořád s rouškou, neustále si dezinfikujeme ruce. Snažím se odbavit se co nejrychleji, pak se držet stranou ostatních. Odvádějí dobrou práci, radši to klepu na dřevu. Mám za sebou za posledních pár měsíců asi tak 95 tisíc negativních testů!“

Sock má pořád dost nadhledu na to, aby situaci odlehčoval. Ostatně jak pronesla Kvitová: „Co s tím naděláme? Cestovat musíme a je potřeba být opravdu opatrní.“

Pro ni přesuny na dva podzimní grandslamy probíhaly opravdu rozdílně.

„Cesta do USA byla jednoznačně nejtěžší, mít po celou dobu roušku není nic příjemného,“ vzpomíná na přelet přes Atlantik. „Ale mám štěstí v tom, že do Paříže už jsem zamířila soukromým letadlem. To bylo mnohem bezpečnější.“

Jak rychle se všechno změnilo… Sockovi to připomněla právě letiště.

Roland Garros 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Bylo to docela strašidelné,“ líčil. „V Charlotte se ještě pohyboval slušný počet cestujících, ale JFK v New Yorku? Šokující. Na terminálu nebyl otevřený jediný obchod. Napočítal jsem možná dvacet lidí, což je v jednom z největších měst planety divné, opravdu divné. Ale už si zvykám. Takový je prostě rok 2020.“

Jeho krajanka Kristie Ahnová zase po cestě do Paříže líčila: „Byla jsem docela nervózní, protože sice sama dělám maximum, ale k tomu potřebujete i spolupráci lidí okolo a někdy už je jejich chování frustrující. Ale Air France odvedly skvělou práci, dali nám i jejich vlastní roušky.“

Nedotýkat se tváře, čas pro jídlo a pití zkrátit na minimum, taková je dnes letecká etiketa. Plus další věci.

„Na cestování je teď nejtěžší, abyste měli v pořádku všechny dokumenty, které dané země vyžadují. Pro sebe i pro svůj tým. Papírování je teď opravdu hodně,“ dodal Vasek Pospisil.



Jelikož jsou akce ATP a WTA znovu obnoveny, bez přesunů se profesionálové neobejdou. A letadla jsou v hlavní roli: ostatně asi každý, kdo vyrazil z Česka do Paříže autem, jen dosvědčí, že krátký let do francouzské metropole ušetří hodně sil.

Ale najdou se i výjimky.

„Já totiž létání naprosto nesnáším,“ vypálila Němka Barbara Haasová. „Takže to, že jsme během lockdownu nemuseli nikam létat, pro mě byla na celé situaci ta naprosto nejlepší věc.“