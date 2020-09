Grandslamová výhra po roce. Zase jsem se na kurtu našla, věří Siniaková

Jejímu rozpoložení se nelze divit. „Mrzelo mě a vadilo mi, že jsem to nedokázala potvrdit,“ říkala zpětně o úvodní sadě, v níž byla lepší, ale nakonec ji urvala až v tiebreaku. „Počasí ani podmínky nejsou ideální, míče jsou těžké, neletěly a ona toho tím pádem hrozně moc doběhla.“

Zpravodajství Pondělí na Roland Garros

A taky už za každou cenu chtěla prolomit grandslamové čekání na výhru. Právě v Paříži loni – v klasickém termínu na přelomu května a června – uhrála 4. kolo a slavně porazila tehdejší světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Ve Wimbledonu vypadla ve 2. kole a od té doby nic. Loňské US Open, letošní Australian Open, letošní US Open = tři porážky.

„To, že se teď neodečítají body za minulý ročník, je takový bonus. Člověk může všechny akce hrát trochu free, protože může jen získat něco k dobru,“ říká. „Když se mi to podaří, budu ráda. Ale hlavně jsem se chtěla znovu najít.“

Ambiciózní dříčka se totiž žebříčkově i výsledkově tak trochu zasekla. I proto zvolila neobvyklý přístup. „Musím říct, že mi pomohlo, že jsem byla pár turnajů sama,“ přiblížila. „Hodně jsem přemýšlela o tom, co chci a co od toho očekávám. To byl takový důležitý krok. A sebevědomí mi dodala výhra nad Kerberovou: to byl ode mě super zápas a opět jsem se cítila na kurtu dobře.“

Německou grandslamovou šampionku udolala na antuce v Římě, v generálce na Roland Garros ve Štrasburku prošla do čtvrtfinále a zle potrápila osvalenou ranařku Sabalenkovou.

„Jsem jenom ráda, že mám za sebou víc zápasů,“ řekla. „Hrála jsem solidně, na antuce jsem se cítila dobře. Jenže kvůli podmínkám to dneska byl úplně jiný tenis – antuka ano, ale jinak...“

Roland Garros zvláštní příloha

Jedním z důvodů jsou nové míče od firmy Wilson. „Když jsme s nimi hrály při přerušení túry na turnaji na Štvanici, svištělo to hodně. Tady neletí a jsou těžké, což je hodně záležitost počasí,“ soudí. „Je to opravdu úplně jiné.“

Třeba i kvůli tomu, že se na zápas hodí jiný outfit než obvykle. „Vzala jsem si co nejvíc vrstev, abych se cítila příjemně. Měla jsem i termotriko. Někdo hraje v šusťákovce, což já osobně nezvládám,“ líčila.

Podobnou výbavu může chystat na 2. kolo proti Rusce Pavljučenkové. „Je agresivní, chodí do toho. Jsem připravená na těžký boj – obzvlášť v těchto podmínkách, kdy míče zase nepoletí,“ říká Siniaková. Obnovená víra ve vlastní síly by to ale měla bohatě vykompenzovat.